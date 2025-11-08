Close Menu

Rusija opet žestoko napala Ukrajinu, jedna osoba izgubila život

U gradu Dnjepru jedan je dron pogodio deveterokatnicu, pri čemu je poginula jedna žena

Ukrajina je tijekom noći ponovno bila meta ruskih napada usmjerenih na energetsku infrastrukturu, pri čemu je jedna osoba izgubila život, a više regija ostalo bez električne energije.

Ruske snage, koje pokušavaju zauzeti strateški važan grad Pokrovsk na istoku zemlje, pojačale su zračne udare na plinska i elektroenergetska postrojenja diljem Ukrajine, što izaziva zabrinutost zbog mogućih nestašica i teških uvjeta za stanovništvo tijekom zime.

„Neprijatelj je tijekom noći izveo novi masovni napad na energetsku mrežu Ukrajine. Kao posljedica toga, uvedena su izvanredna isključenja električne energije u više regija“, objavila je ministrica energetike Svitlana Hrinčuk na Facebooku.

Zračne uzbune oglasile su se u gotovo svim dijelovima zemlje — od Harkiva na sjeveroistoku do Odese na jugu. Lokalne vlasti izvijestile su o napadima dronovima i projektilima, pri čemu su pogođeni i objekti energetske infrastrukture.

U gradu Dnjepru jedan je dron pogodio deveterokatnicu, pri čemu je poginula jedna žena, a šestero ljudi, među njima i dijete, završilo je u bolnici, potvrdile su spasilačke službe.

 

