Rusija opet žestoko napala Ukrajinu, jedna osoba izgubila život

Ukrajina je tijekom noći ponovno bila meta ruskih napada usmjerenih na energetsku infrastrukturu, pri čemu je jedna osoba izgubila život, a više regija ostalo bez električne energije.

Ruske snage, koje pokušavaju zauzeti strateški važan grad Pokrovsk na istoku zemlje, pojačale su zračne udare na plinska i elektroenergetska postrojenja diljem Ukrajine, što izaziva zabrinutost zbog mogućih nestašica i teških uvjeta za stanovništvo tijekom zime.

„Neprijatelj je tijekom noći izveo novi masovni napad na energetsku mrežu Ukrajine. Kao posljedica toga, uvedena su izvanredna isključenja električne energije u više regija“, objavila je ministrica energetike Svitlana Hrinčuk na Facebooku.

Zračne uzbune oglasile su se u gotovo svim dijelovima zemlje — od Harkiva na sjeveroistoku do Odese na jugu. Lokalne vlasti izvijestile su o napadima dronovima i projektilima, pri čemu su pogođeni i objekti energetske infrastrukture.

U gradu Dnjepru jedan je dron pogodio deveterokatnicu, pri čemu je poginula jedna žena, a šestero ljudi, među njima i dijete, završilo je u bolnici, potvrdile su spasilačke službe.

🤬 Russians massively attacked Dnipro and its suburbs with kamikaze drones. One of the drones punched through a residential block, collapsing several floors. Eyewitnesses have shared photos of the aftermath. pic.twitter.com/6vIC0HsbYY — Denys from Kharkiv (@GlushkoDenys) November 7, 2025