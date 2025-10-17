Rusija: Napali smo ukrajinski aerodrom

Ruske snage izvele su napad na vojnu zračnu luku u Krivom Rogu, gdje su se nalazili zrakoplovi NATO-a, izvijestio je koordinator mikolajevskog podzemlja Sergej Lebedev, objavila je ruska državna novinska agencija RIA Novosti.

Tijekom noći, ukrajinske vlasti potvrdile su da je u Krivom Rogu odjeknulo više od deset eksplozija za vrijeme zračne uzbune.

"Izbrojano je oko 15 eksplozija. Jako gori u području zračne luke Lozovatski na sjeveru grada, gdje se nalazi pet zrakoplova, uključujući i NATO-ove. Odatle se također masovno lansiraju dronovi prema južnom dijelu Rusije: Krimu, Krasnodarskom kraju, jugu Rostovske oblasti", rekao je Lebedev.

Rusija tvrdi da je, osim zračne luke, pogođeno je i veliko željezničko čvorište s nekoliko hangara i skladišta oružja, prenosi Index.

Ukrajina: Napali su Krivi Rog s više od 10 Šahed dronova

Krivi Rog bio je pod snažnim napadom Šahed dronova, zabilježeno je više od 10 eksplozija dok su sustavi protuzračne obrane bili u pogonu, priopćio je na Telegramu predsjednik ukrajinskog Obrambenog vijeća Kryvyi Riha Oleksandr Vilkul.

„Krivi Rog. Masovni napad Šahed dronova. Već više od 10 eksplozija i više od 10 Šahed dronova iznad grada“, napisao je.

Rusija i dalje terorizira život u Ukrajini, napisao je predsjednik Volodimir Zelenski na svom službenom Telegram kanalu.

"Nijedna noć bez ruskih napada"

„Ništa se nije promijenilo za Rusiju – ona i dalje terorizira život u Ukrajini. Roj dronova pogodio je Krivi Rog, ciljajući civilnu infrastrukturu. U našim su se nebima pojavili i deseci drugih napadačkih dronova. Uočeni su i projektili. Zapravo, u posljednjim tjednima nije prošla nijedna noć bez ruskih napada na Ukrajinu. Većina meta su infrastrukturni objekti – sustavna kampanja terora protiv našeg energetskog sektora“, stoji u objavi.

Zelenski je naglasio da Rusija nastoji pretvoriti taj dio Europe u „otok opasnosti i patnje za ljude“ — što se ne smije dopustiti.

„Rusija će biti prisiljena zaustaviti rat kad više ne bude u stanju nastaviti ga. A prava spremnost Rusije za mir ne ogleda se u riječima, toga Putinu nikad nije nedostajalo, nego u stvarnom prestanku napada i ubojstava, i upravo u tome on ima problem“, istaknuo je Zelenski.