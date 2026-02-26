Rušenje bespravnih kuća na Braču se nastavlja! Ukupno na popisu dvadesetak objekata

Nastavlja se akcija rušenja bespravnih objekata na Braču: potvrdili su nam iz Državnog inspektorata kako se planirali posao obavlja bez incidenata, kako sve napreduje (ili se vraća u prvobitno stanje, s obzirom na to da se objekti ruše?) bez problema, iako na gradilištima ima i policije zbog asistencije...

Neke od objekata su uklonili i sami investitori, dok su za neke iz Državnog inspektorata ipak morali angažirati podizvođače. Nekoliko ilegalnih objekata je u vlasništvu stranaca. Evo uostalom što su nam kazali iz Državnog inspektorata:

-Započeli smo dana 10. veljače 2026. godine s uklanjanjem bespravno izgrađenih građevina na otoku Braču, i to na više lokacija na području katastarske općine Sutivan (Uvala Deralo, stari put prema Mircima, uvala Stipanska), kao i na više lokacija na područja Općine Milna (uvala Smrčeva, Duboka, Osibova, Špacamiža).

Uklanjanje bespravno izgrađenih građevina Državni inspektorat provodi putem ugovorenog izvođača radova.

Do sada je ugovoreni izvođač radova uklonio šest građevina, uglavnom stambene namjene, dok su deset građevina, također predviđenih za uklanjanje, uklonili sami investitori. Preostale tri (3) bespravno izgrađene građevine stambene namjene ukloniti bit će uklonjene do 7. ožujka 2026. godine putem ugovorenog izvođača radova.

Više investitora predmetnih bespravno izgrađenih građevina pravne su osobe registrirane u Hrvatskoj, čije su odgovorne osobe strani državljani.

Uklanjanje bespravno izgrađenih građevina odvija se nesmetano, uz asistenciju službenika Policijske postaje Brač.'