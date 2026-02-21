Bageri Državnog inspektorata na otoku: krenule akcije uklanjanja ilegalnih objekata!

Dok je bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić bio 'na hlađenju' iza rešetaka, posao netko mora obaviti, nisu baš svi u državnoj upravi uhljebi i kriminalci...

Tako je krenula davno najavljivana i dokumentacijom zgotovljena akcija rušenja ilegalnih objekata! Zapravo uklanjanja, vraćanja u prvobitno stanje.

Bageri Državnog inspektorata, kako se to u žargonu kaže, ovaj put su se pojavili i u stvarnosti, dojavljuju nam mještani. Invadirali su Brač Prvi, dakle Brač, i na nekoliko lokacija krenuli u izvršenje zadanog posla koji bi trebao poslati poruku kako se nelegalna gradnja ne isplati. Dobro, za sada se ne uklanjaju do detalja uređene urbane vile koje niknu usred divljine, šume, ili gle čuda blizu mora.

Ali veseli i ova vikend akcija pravne države: nestao je tako ilegalni bazen na terenu stranog 'investitora' uz more na predjelu Pod staro, između Sutivana i Miraca; a bageri će nešto više posla imat na drugoj strani Brača, u južnoj uvali Duboka kod Milne, gdje su objekti na popisu za uklanjanje pinku značajniji.

Koliko je točno objekata, kad će završiti s rušenjem na Braču i gdje onda idu ekipe za vraćanje u prvobitno stanje, pitali smo Državni inspektorat pa kad stigne odgovor, znat ćete i vi...