Rupa na cesti u Žrnovnici već dva tjedna čeka sanaciju

Čitatelj iz Žrnovnice, iz Mosorske ulice u naselju Korešnica, javio nam se upozoravajući na ozbiljan komunalni problem koji već više od 15 dana stoji neriješen. Prema njegovim riječima, na sredini prometnice nalazi se velika rupa nastala propadanjem poklopca šahta. Nadležne službe, tvrdi, izašle su na teren i postavile znak upozorenja, no sanacija do danas nije izvedena.

Uz to, ističe kako su odvodni šahtovi i nakošeni rubnjaci uz cestu potpuno začepljeni različitim otpadnim materijalom.

“Plaćamo komunalnu naknadu kao i svi ostali građani Splita, a nikada nismo doživjeli da netko očisti prometnicu ili odvodne šahtove. Molim da se nešto poduzme”, poručuje čitatelj.

Stanovnici Mosorske ulice nadaju se da će nadležne gradske službe što hitnije reagirati i ukloniti opasnost na kolniku te urediti odvodne kanale prije novih oborina.