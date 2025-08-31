Rukometni turnir u Primorskom Docu: MRK Trogir pobjednik nakon dramatičnog finala

U subotu, 30. kolovoza 2025., sportska dvorana u Primorskom Docu bila je domaćin rukometnog turnira u organizaciji Muškog rukometnog kluba Trogir. Na turniru su nastupile četiri momčadi iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Sudionici turnira:
- MRK Trogir – domaćin i stalni član Premijer lige
- HRK Ribola Kaštela – član Prve hrvatske rukometne lige Jug
- SRK Zrinjski Mostar – povratnik u Premijer ligu BiH
- HRK Izviđač Agram Ljubuški – višestruki prvak BiH, sudionik europskih natjecanja i poznati rasadnik talenata
Rezultati:
Polufinale:
- Izviđač Agram – Ribola Kaštela 35:30
- Trogir – Zrinjski Mostar 28:20
Utakmica za 3. mjesto:
- Ribola Kaštela – Zrinjski Mostar 28:35
Finale:
- Trogir – Izviđač Agram 30:29
Rukometaši MRK Trogir osvojili su naslov pobjednika turnira nakon što su u uzbudljivom finalu svladali momčad Izviđača iz Ljubuškog minimalnom razlikom 30:29.
Organizatori zahvaljuju svim ekipama na sudjelovanju te fer i korektnoj igri, a trogirskim rukometašima upućuju iskrene čestitke na dvjema vrijednim pobjedama i osvojenom prvom mjestu.
