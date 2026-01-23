Rukometaši pobjedu posvetili Šipiću koji je postao otac

Srna je briljirao i proglašen je igračem utakmice.

"Želim zahvaliti navijačima. Teška utakmica, prvo poluvrijeme smo dobro igrali. Drugo smo se mučili, imali pritisak, da nas stalno stižu, psihički i fizički teško. Nadam se da nije ništa ozbiljno s Martom. Rekli su dečki da je pobjeda za Šipića koji je postao tata. Stigla je mala Laura"

"Prvo poluvrijeme je napad bio odličan. Drugo smo se dogovorili da im ne damo loptu, da nećemo raditi greške. Izgledalo je kao mučenje, ali to je bila taktika"

"Stresna utakmica, stalno su nas lovili, bilo je teško. Idemo se odmoriti i spremiti za Švicarsku".

"Poznajemo ih, znamo što igraju, znaju i oni nas. Ritam je težak. Prvo se popraviti, pogledati video. Različita ekipa od ostalih s kojim smo igrali. Ne igraju tako brzo. Igraju puno sedam na šest. Neće biti lako", kazao je za RTL.