Rukometaš Josip Šimić i supruga Leona postali roditelji: Stigla djevojčica posebnog imena

Hrvatski rukometni reprezentativac Josip Šimić (25), jedan od ključnih igrača na Europskom prvenstvu gdje je na poziciji pivota pomogao Hrvatskoj doći do brončane medalje, ovih dana ima poseban razlog za slavlje. Kako piše Gloria, Josip i supruga Leona postali su roditelji.

'Bio sam neizmjerno sretan i ponosan'

Njegova supruga Leona (23), studentica marketinga, 10. travnja rodila je djevojčicu Lijanu u okolici njemačkog Wetzlara, gdje par trenutno živi. Djevojčica je na svijet stigla u 1:22 sati, dugačka 53 centimetra i teška 3210 grama, a ponosni otac ne skriva emocije koje su obilježile taj trenutak.

“Sam porod prošao je dobro. Leoni su bolovi počeli dan ranije, 9. travnja oko šest ujutro. Tijekom dana su dolazili sve češće i bili sve jači. Ja sam taj dan odradio dva treninga, ali sam stalno bio dostupan. Oko pola devet navečer krenuli smo prema bolnici u mjestu Lich, koje je udaljeno 25 minuta od našeg stana”, prisjetio se Šimić.

Na porođaju su bili samo njih dvoje, a Josip priznaje kako je cijelo iskustvo za njega bilo izuzetno emotivno i intenzivno.

“Od trenutka kad smo stigli, nisam ispuštao Leoninu ruku. Pokušavao sam je smiriti i ohrabriti, govorio joj koliko sam ponosan na nju i koliko je volim. Kada je naša mala Lijana napokon rođena, oboje smo briznuli u plač. Bio sam neizmjerno sretan i ponosan”, govori.

'Život dobije potpuno novo značenje'

Iza imena njihove kćeri krije se i zanimljiva priča. Kako otkriva Šimić, Leona je ime Lijana čula još prije nekoliko godina, a tijekom trudnoće dodatno ju je inspirirala knjižica s imenima koju je dobila na poklon od prijateljice.

Dani u novoj ulozi donijeli su i nove izazove, ali i neizmjernu sreću.

“Odjednom život dobije potpuno novo značenje. Najveći izazov su noći, još se navikavamo na buđenja zbog plača. Ipak, radost je veća od svega. Predivno je gledati kako svakim danom raste i mijenja se. Nakon jela odmah zaspi, a najviše voli spavati u našem zagrljaju, gdje se osjeća najsigurnije”, zaključuje presretan otac, prenosi Net.hr.