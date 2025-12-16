Ruke ovih vrijednih ljudi posjetit će 41 osobu u potrebi. Zdravko je darovao punu kesu domaćeg kupusa

Splitska udruga Empatija i ove je godine osobito aktivna uoči blagdana, potvrđujući koliko veliko srce imaju oni koji nesebično pomažu najranjivijima u našem društvu. Okrenuti osobama slabijeg socijalnog statusa, članovi udruge posljednjih dana organiziraju niz aktivnosti kako bi pomoć stigla do onih kojima je najpotrebnija.

Osim redovitih podjela u prostoru udruge u Splitu, volonteri su proteklih dana obilazili i korisnike koji zbog zdravstvenih ili drugih razloga nisu u mogućnosti doći osobno. Potrepštine su im razvožene izravno na kućne adrese, uz toplu riječ i poruku da nisu sami.

Posebno dirljiv trenutak dogodio se prilikom posjeta Muću, gdje je predsjednica udruge Empatija Jagoda Laco posjetila dobročinitelja Zdravka Jeličića. Ovaj vrijedni čovjek iz Dalmatinske zagore za potrebe udruge i njezinih korisnika vlastitim je rukama pobrao i darovao domaći kupus iz svoga vrta.

– Uručili smo mu i zahvalnicu od srca. Kupus ćemo podijeliti u subotu, 20. prosinca, u prostoru udruge – poručila je Laco, ne skrivajući zahvalnost na ovoj lijepoj gesti.

Udruga Empatija nastavlja s aktivnostima i tijekom nadolazećih dana. Već u srijedu, 17. prosinca, planirana je podjela pomoći za obitelji iz Dalmatinske zagore – njih 41, odnosno ukupno 68 osoba. U subotu, 20. prosinca, slijedi i blagdansko ukrašavanje te podjela paketa djeci korisnika pučke kuhinje i obiteljima u potrebi, kako bi i najmlađi osjetili čaroliju blagdana.

Vrijedi podsjetiti da je Zdravko Jeličić već poznat čitateljima Dalmacije Danas. Riječ je o samohranom ocu iz Zagore koji je i ranije pokazao veliko srce, kada je javno pozvao ljude da besplatno beru blitvu iz njegova vrta, želeći pomoći svima kojima je to tada značilo obrok više.

U vremenu kada se često govori o nedostatku solidarnosti, primjeri poput ovih podsjećaju da humanost i zajedništvo i dalje žive – tiho, skromno i iskreno, baš onako kako to čine ljudi velikog srca okupljeni oko udruge Empatija.