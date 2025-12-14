FOTOGALERIJA Kadeti se i ove godine odrekli marendi i prikupili pomoć za potrebite. Sve su donirali "Empatiji" iz Splita

Mladi kadeti drugu godinu zaredom odrekli su se svojih marendi te prikupili donacije za potrebite. Riječ je o gesti koja je i ove godine završila konkretnom pomoći onima kojima je najpotrebnije.

Jagoda Laco: "Donijeli su hranu i sanitarne potrepštine"

Kako je za Dalmaciju Danas otkrila Jagoda Laco iz splitske udruge Empatija, kadeti šeste satnije i ove su godine donirali hranu i potrebne stvari.

"Kadeti šeste satnije donijeli i ove godine su donirali hranu. Došli su u prostor, donijeli pakete, voćne jogrute, kekse, mlijeko, saniterne stvari, svašta su donijeli. Sve je išlo udruzi Empatija za potrebite", kazala nam je Laco.

Donacije će biti podijeljene potrebitima kojima udruga Empatija pomaže na terenu, među kojima su i obitelji iz Dalmatinske zagore.

"Imamo obitelji iz Dalmatinske zagore, imamo one potrebite koja je potrebna pomoć. Podijelit ćemo i poklon bonove za one kojima treba, imamo 68 osoba iz Dalmatinske zagore kojima treba pomoć", istaknula je Laco.

Zahvala kadetima

Na kraju je uputila i zahvalu kadetima koji su se uključili u akciju.

"Hvala kadetima na pomoći", naglasila nam je Laco.