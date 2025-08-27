Ruben Van Gucht još nosi prsten. Blanka je svoj skinula...

Sportski novinar Ruben Van Gucht prošle godine je otkrio da ima otvoren brak s Blankom Vlašić. Kako kaže, bivša atletičarka upoznata je s njegovim drugim partnericama, ali nije upućena u detalje tih odnosa. Ipak, javnost u zadnje vrijeme primjećuje da Ruben ponovno nosi prsten u objavama na društvenim mrežama, piše 24sata.

Ruben je prije u opisu svog profila imao emotikon prstena uz naziv Blankinog profila, a nakon što su objavili da su u otvorenom braku je to izbrisao te ostavio samo ime njihovoj sina Monda. Kasnije se doznalo da je on već šest godina u vezi s belgijskom spisateljicom s kojom dijeli i dom. To je otkrila upravo njegova druga partnerica Charlotte van Looy, kojoj je tada na fotku s Rubenom na Instagramu netko ostavio komentar: "Ti znaš da on ima ženu i djecu u Hrvatskoj?".

"Budući da smo zajedno već gotovo šest godina i dijelimo isti dom već skoro četiri godine – doista znam. U svakom slučaju, hvala na prijateljskom podsjetniku", odgovorila je tada spisateljica.

Mnogi su primijetili kako na fotografijama koje je Blanka nedavno objavljivala na društvenim mrežama, naša proslavljena atletičarka ne nosi vjenčani prsten te su se zapitali je li to kraj njihova braka. Ipak, Ruben ga i dalje nosi.

Par se vjenčao 2022. godine kad je Branka bila trudna s njihovim sinom Mondom, a Ruben tvrdi da se njihov dogovor o otvorenom braku temelji na iskrenosti i povjerenju, piše 24sata.

"Sve ovisi o tome koliko ti je stalo do toga. To sam naučio s godinama i nemam problema s tim kad je život težak. Ljudi previše vole dati svoj pečat na to. Nema veze, to je moj privatni život. Ali imam život u Belgiji i imam život u Hrvatskoj", rekao je Ruben tada.