Ruben Van Gucht javno pokazuje romansu s belgijskom spisateljicom, jedna objava sve govori

Navodna ljubavnica poznatog sportskog novinara Rubena Van Guchta, belgijska spisateljica Charlotte van Looy, odlučila je javnosti pokazati kako njih dvoje provode slobodno vrijeme, što je izazvalo lavinu reakcija. Na svom profilu na Instagramu objavila je snimku na kojoj se vidi kako opušteno šetaju pješčanom plažom u društvu pasa, a u opis objave znakovito je stavila samo emotikon srca. Ova objava iznenadila je mnoge pratitelje s obzirom na to da je Ruben službeno u braku s proslavljenom hrvatskom atletičarkom Blankom Vlašić, no čini se da belgijska spisateljica nema problema s javnim iskazivanjem prisnosti, piše Večernji.

Atraktivna plavuša nedavno je privukla pažnju i vrlo specifičnom čestitkom za Rubenov 39. rođendan, kada mu je putem društvenih mreža poručila: "Sretan rođendan, dušo. Želim ti još puno godina. I žena." S druge strane, zanimljivo je primijetiti da Blanka nije javno čestitala rođendan svom suprugu, što je potez koji je dodatno potaknuo već postojeća šuškanja o potencijalnom razvodu i problemima u njihovom odnosu. Zanimljivo, to ne bi bio prvi put da se 39-godišnji Belgijanac razvodi.

Naime, Ruben, koji izbjegava davanje intervjua hrvatskim medijima i uglavnom se pojavljuje u nizozemskim i belgijskim medijima, gostovao je u emisiji "Datenight" te je voditeljici Tess Gossens otkrio kako je njegova potraga za vlastitim preferencijama bila razlog raspada njegova prvog braka s Laurence Van Tongerloo, piše Nieuwsblad. Ruben je otvoreno priznao da vodi otvoren ljubavni život te prakticira otvoreni brak s Blankom Vlašić. Ovu je tvrdnju ranije iznio u emisiji Her Huis, čime je izravno prekinuo lavinu glasina o svom privatnom životu, ali i zgrozio dobar dio hrvatske javnosti.

"To se počelo razvijati već tijekom mog prvog braka, osjećaj da možda želim ostati zauvijek s jednom osobom, ali isto tako želim moći istraživati. Tada je to pošlo po zlu i to ostaje najveća mrlja u mom životu. Sada ne mogu ispraviti neke stvari i nadoknaditi ih", priznao je Ruben. "Mogao sam se vratiti tradicionalnom načinu ljubavnog života, ali to bi značilo da varam samoga sebe. Oduvijek sam znao da moj izbor neće biti najpopularniji niti najprihvaćeniji, i da će izazvati negativne reakcije okoline. No, svaku večer mogu mirno pogledati sebe u ogledalo", zaključio je sportski novinar.