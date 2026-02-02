Rotary klub Split 305 dodjeljuje 9.200 eura za aktivnosti na otocima

Nakon uspješno provedenog projekta "104 Dalmatinca" kojim je svjetska, a naša Dina Levačić oplivala oko 104 dalmatinska otoka, krenula je posljednja faza ovog projekta - Rotary klub Split 305 objavio je jučer javni poziv za dodjelu financijske potpore projektima koji će se provoditi isključivo na otocima Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije, neovisno o mjestu registracije prijavitelja.

Tko se može prijaviti?

Pravo prijave na ovaj javni poziv imaju pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj koje djeluju u području obrazovanja, socijalne djelatnosti, kulture, znanosti, sporta ili humanitarnih aktivnosti, a svrha javnog poziva je promicanje humanitarnih aktivnosti, obrazovanja, sporta i društvene dobrobiti na dalmatinskim otocima.

Prijavitelji mogu biti udruge, zaklade, klubovi, ustanove, socijalne zadruge, vjerske organizacije i druge neprofitne pravne osobe koje djeluju u skladu s ciljevima poziva te ispunjavaju uvjete.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 9.200,00 EUR (slovima: devet tisuća i dvjesto eura), osiguranih putem donacijskog projekta '104 dalmatinca'.

Rok za prijave do 1.3.2026.

Inače, Dinin projekt "104 Dalmatinca" provodio se od 24. travnja 2024. do studenog 2024. U projektu su uz Dinu stali brojni prijatelji, među kojima je i Domagoj Jakopović Ribafish, koji je i sam odradio ogroman projekt spajanja hrvatskih otoka plivanjem.

Dinino plivanje oko 104 dalmatinska otoka bilo je dobrotvornog karaktera i svaki otok je bio “na prodaju” pa su tako svojim “kupovanjem” jednog ili više otoka ljudi donirali novac u plemenit cilj – a sada se to vraća nazad u lokalnu zajednicu, konkretno, na naše dalmatinske otoke.

Rok za podnošenje prijava je mjesec dana, do 01.03.2026. godine, a cijelokupna dokumentacija, tekst javnog poziva i obrasci, objavljeni su OVDJE.