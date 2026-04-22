Ronilački reprezentativci prozvali Hrvatski ronilački savez: “Nepravilnosti ugrožavaju nastupe na svjetskim i europskim prvenstvima”

Hrvatski reprezentativci u ronilačkim sportovima uputili su otvoreno pismo javnosti u kojem upozoravaju na ozbiljne nepravilnosti u radu Hrvatski ronilački savez, za koje tvrde da izravno ugrožavaju njihove nastupe na svjetskim i europskim prvenstvima.

Sportaši okupljeni u inicijativi Apnea S.O.S. 2021 ističu kako se radi o dugogodišnjem problemu koji, unatoč potvrđenim nepravilnostima od strane nadležnih institucija, još uvijek nije dobio konačan epilog. Posebno naglašavaju kako takva situacija dovodi do pravne i operativne blokade Saveza, ali i do nesigurnosti među sportašima.

U pismu se kritizira i, kako navode, neujednačeno postupanje institucija te selektivna primjena kriterija u hrvatskom sportu. Uspoređujući različite slučajeve, reprezentativci tvrde da se u nekima provode intenzivne reakcije zbog manjih iznosa, dok ozbiljnije i dokumentirane nepravilnosti ostaju bez odgovarajuće reakcije godinama.

Posebno ističu ulogu bivšeg predsjednika Saveza Kamila Čuljka, kojeg smatraju odgovornim za nastalu situaciju, kao i činjenicu da je, unatoč svemu, ponovno uključen u procese unutar Saveza. Također upozoravaju na odluke nadležnih tijela kojima je, kako navode, onemogućeno zakonito funkcioniranje Saveza, uključujući oduzimanje mandata novom vodstvu.

Reprezentativci naglašavaju kako ovakve okolnosti izravno utječu na njihovu sportsku karijeru te dovode u pitanje nastupe na međunarodnim natjecanjima, unatoč činjenici da se radi o sportašima svjetske razine i osvajačima medalja.

Kao pozitivan primjer ističu raniju intervenciju glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora, Siniše Krajača, zahvaljujući kojoj su nastupi reprezentativaca u prethodnoj sezoni ipak bili omogućeni. Međutim, upozoravaju da postoji realna opasnost da takvo rješenje ove godine neće biti moguće.

U završnom dijelu pisma sportaši zahtijevaju uspostavu transparentnog i pravednog sustava nadzora u sportu te hitno rješavanje konkretnih slučajeva koji, kako navode, ugrožavaju egzistenciju sportaša i trenera.

U nastavku donosimo sadržaj pisma u cijelosti:

Inicijativa Apnea S.O.S. 2021,

Reprezentativci Hrvatskog ronilačkog saveza

Zagreb, 20. travnja 2026.

U kontekstu aktualnih događanja u hrvatskom sportu, uključujući nedavne medijske i institucionalne reakcije na pojedine slučajeve, odlučili smo javno istupiti kako bismo upozorili na ozbiljan problem neujednačenog postupanja i selektivne primjene kriterija.

Dok se u pojedinim slučajevima zbog relativno malih iznosa provode intenzivne medijske i institucionalne reakcije, u drugim slučajevima dokumentirane nezakonitosti i ozbiljne sumnje na financijske i druge zlouporabe godinama ostaju bez epiloga. Takav nesrazmjer dodatno narušava povjerenje u sustav i otvara ključno pitanje vrijede li ista pravila za sve U radu Hrvatskog ronilačkog saveza (HRS) utvrđene su ozbiljne nezakonitosti i financijski sporni postupci, što su potvrdile nadležne institucije. Unatoč tome, ti slučajevi do danas, više od četiri godine, još nisu dobili konačno rješenje. Zbog toga se HRS već drugu godinu nalazi u izvanrednoj situaciji pravne i operativne blokade. Naime, bivši predsjednik Kamilo Čuljak, odgovoran za navedeno stanje, aktivno se protivi demokratski izabranim promjenama u Savezu, a okolnosti tog procesa ostavljaju otvorena pitanja o mogućoj institucionalnoj i političkoj podršci.

Netom što je Savez izašao iz blokade te nakon što ga je novo vodstvo na čelu s Darkom Kovačevićem konsolidiralo i spriječilo likvidaciju na temelju već pokrenutog predstečajnog postupka, odlukom Ministra pravosuđa novom je vodstvu oduzet mandat. Zbog odluka nadležnih državnih tijela, Savez je ostao bez osobe ovlaštene za zastupanje, čime je onemogućeno njegovo zakonito funkcioniranje. Istodobno, organizacija nove skupštine ponovno je povjerena Kamilu Čuljku, osobi odgovornoj za navedene nepravilnosti koje su i službeno utvrđene.

Takve okolnosti ponovno otvaraju prostor djelovanju istih struktura te izlažu sportaše i trenere realnoj opasnosti ponavljanja istih obrazaca postupanja što dodatno povećava rizik od ponavljanja takvih postupaka, na što kontinuirano upozoravamo.

Ovakav razvoj događaja ne predstavlja samo nastavak pravne nesigurnosti, već izravno dovodi u pitanje kontinuitet sporta i nastupe njegovih najuspješnijih predstavnika.

Posljedično, hrvatski reprezentativci ne znaju hoće li moći nastupiti na predstojećim svjetskim i europskim prvenstvima, unatoč činjenici da se radi o sportašima svjetske razine i aktualnim osvajačima medalja.

Važno je istaknuti da je u prethodnoj sezoni nastup hrvatskih reprezentativaca na međunarodnim natjecanjima bio omogućen samo zahvaljujući izvanrednoj intervenciji glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora Siniše Krajača, čime su spašeni rezultati i osvojena vrijedna odličja za Republiku Hrvatsku. U ovom trenutku postoji ozbiljna bojazanda takvo rješenje ove godine neće biti moguće.

Dodatnu zabrinutost izaziva izražen nesrazmjer u institucionalnim i medijskim reakcijama.

Dok se u javnom prostoru vodi intenzivna kampanja protiv istog tog glavnog tajnika HOO-a zbog slučaja koji se odnosi na problem od oko nekoliko tisuća kuna, koji još uvijek predstavlja neprocesuiranu sumnju na neprihvatljive radnje, u slučaju Hrvatskog ronilačkog saveza, gdje postoje dokumentirane nezakonitosti i ozbiljne sumnje na financijske zlouporabe većih razmjera, izostaje pravovremena i razmjerna reakcija.

Posebno naglašavamo da je HOO, kroz djelovanje glavnog tajnika, u više navrata reagirao na prijave vezane uz HRS te poduzimao radnje u cilju zaštite sportaša, zakonitosti poslovanja i kontinuiteta sporta, što je u tom trenutku predstavljalo ključnu institucionalnu zaštitu. No, bez obzira na to, smatramo da svaka osoba mora odgovarati za svoje postupke, neovisno o funkciji koju obnaša ili drugim zaslugama. Međutim, takva odgovornost mora biti pravovremena, utemeljena na činjenicama i razmjerna težini sumnji i njihovim posljedicama.

Ako u sportu ne vrijede ista pravila za sve – to više nije sustav, nego selektivna primjena moći.

Svi potpisnici ovog priopćenja jasno i nedvosmisleno poručuju U hrvatskom sportu moraju vrijediti jednaki kriteriji za sve.

Neprihvatljivo je da se u jednom slučaju provode intenzivne reakcije, dok u drugim slučajevima koji uključuju ozbiljne sumnje na teže nepravilnosti izostaje pravovremeni epilog.

Takav pristup predstavlja oblik selektivne pravde koji dugoročno razara povjerenje u sustav sporta.

Podsjećamo da su nedavno nezakonitosti u sportskim savezima javno osudile sve političke opcije, uz najavu sveobuhvatnih kontrola koje obuhvaćaju razdoblje dulje od deset godina.

Međutim, mi sad već petu godinu upozoravamo institucije i medije na ozbiljne sumnje na protuzakonite radnje u našem Savezu – bez stvarnog rezultata.

Umjesto zaštite zakonitosti, svjedočili smo situaciji u kojoj smo mi reprezentativci jedne od najtrofejnijih hrvatskih reprezentacija bili protuzakonito isključeni iz Saveza odlukom tzv.

Suda časti, bez utvrđivanja činjenica i bez prava na obranu, a sve temeljem prijave bivšeg predsjednika Čuljka za kojeg postoje ozbiljne sumnje na nezakonite financijske radnje u Savezu.

Zbog svega navedenog zahtijevamo

– uspostavu transparentnog i pravednog modela nadzora u sportu,

– hitno rješavanje konkretnih slučajeva koji ugrožavaju funkcioniranje sporta i egzistenciju sportaša i trenera, koji ne smiju biti kolateralna žrtva nefunkcionalnog sustava i neujednačenih kriterija.

Ovu inicijativu pokrećemo mi, vrhunski hrvatski sportaši – svjetski i europski prvaci – koji svojim rezultatima predstavljamo Republiku Hrvatsku na najvišoj razini.

Pozivamo sve sportske saveze na nacionalnoj i lokalnoj razini, reprezentativce i sve sportaše i trenere da nas podrže u zahtjevu za – uvođenje reda u sustav sporta – potpunu transparentnost trošenja javnih i sponzorskih sredstava – jednaka mjerila odgovornosti za sve.

S poštovanjem,

Hrvatski reprezentativci ronilačkih sportova

Goran Čolak, Vanja Peleš, Filip Strikinac, Dora Bassi, Mirela Kardašević, Enes Čerimagić, Budimir Šobat, Valentina Cafolla, Hrvoje Škorić, Boris Milošić, Saša Miloš, Damir Zurub