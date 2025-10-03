Ronilac koji je izvukao tijela poginulih kod Senja: "Pripremio sam se na najgoru sliku, ali ovo..."

Iz mora kod Senja u petak je izvučena olupina automobila u kojem su u četvrtak poginule četiri osobe, turisti s Malte, priopćila je Policijska uprava ličko-senjska, piše RTL Danas.

Prema policijskim podacima, nesreća se dogodila oko 16.30 u mjestu Bunici, kad je vozač unajmljenog vozila u zavoju izgubio nadzor nad automobilom. Vozilo je udarilo u dva zaštitna kamena stupa, nastavilo kretanje izvan kolnika, sletjelo u provaliju duboku oko 70 metara i završilo u moru.

"Dolje, na 15 metara dubine... nitko to ne bi želio vidjeti"

Unatoč pokušajima pomoći, putnicima nije bilo spasa. Prema informacijama s terena, prvi je u more skočio policijski službenik Policijske postaje Senj, no zbog jakih valova i jakih morskih struja nije mogao doći do unesrećenih.

Tijela stradalih izvukli su pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) iz Gospića. U akciji je sudjelovao i ronilac Renato Huba, koji je izjavio da je intervencija bila izuzetno potresna.

"Pripremio sam se na najgoru sliku, ali ovo je bilo izvan svih mojih očekivanja. Bilo je poprilično grdo", rekao je Huba, te je dodao da je u vozilu naišao na osobne predmete, odjeću i slatkiše, što je, kako je naglasio, bilo posebno šokantno.

Pročelnik HGSS-ove Stanice Gospić Dario Cindrić ocijenio je da intervencija tehnički nije bila zahtjevna, ali da je riječ o prizoru koji je psihički teško podnijeti.

"Dolje, na 15 metara dubine... nitko to ne bi želio vidjeti", rekao je Cindrić za RTL Danas.

"Auto je pao na 11 ili 12 metara dubine. Uspjeli smo izvući stvari, mobitele, ženske naočale, puno bombona... Tragedija je velika, izgubljena su četiri ljudska života. Užas", kazao je Huba za 24sata.

Čim je olupina izvučena na obalu, postalo je jasno kakvu su tragediju putnici prošli. Od siline udara u stijene, vozilu je odmah otkinut jedan kotač, a krov je bio potpuno smrskan. Aktivirao se tek vozačev zračni jastuk, no ni on nije mogao pomoći.

Prema riječima mještana, vozač automobila koji se kretao ispred Range Rovera prvi je posumnjao da se nešto dogodilo. U retrovizoru je, na ravnom dijelu Jadranske magistrale, primijetio da vozila više nema. Zaustavio se i krenuo ga tražiti, a kada je ugledao automobil u moru, odmah je pozvao pomoć.

"Riječ je o teškom vozilu, a budući da su ga unajmili"

Među prvima je na mjesto nesreće stigao policajac PP Senj Jasmin Mujaković. Očevici kažu da se bez oklijevanja spustio s ceste kroz šikaru, skinuo uniformu i skočio u hladno more pokušavajući spasiti putnike.

"Zaronio je na dubinu od desetak metara i pokušavao otvoriti, pa čak i razvaliti vrata, ali zbog velikih oštećenja vozila i pritiska vode to nije bilo moguće. Više je puta izranjao pa se vraćao pod vodu, no, nažalost, nije uspio ", opisao je Adrian Karamba iz vučne službe, istaknuvši pritom hrabrost policajca, njegovih kolega i ronioca.

"Nakon 15 minuta došla je pomorska policija i počeli su organizirati spašavanje. U međuvremenu je tijelo jedne žene isplivalo na površinu, nekih 200 metara dalje od auta", kaže Karamba.

Kako neslužbeno doznaju 24 sata, stradali državljani Malte unajmili su u Zračnoj luci "Dr. Franjo Tuđman" automobil kojim su sletjeli s Jadranske magistrale u more.

Tijela poginulih iz mora su izvukli pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Gospić, nakon čega su prevezena u Zavod za sudsku medicinu u Rijeci radi obdukcije i službene identifikacije. Premda su naši službeni kanali već obavijestili malteške diplomate, potvrda identiteta očekuje se tek nakon završene obdukcije.

Istraga bi mogla pokazati i da se događaj neće voditi kao prometna nesreća, nego kao prometni događaj. Naime, neslužbene informacije govore da je moguće da je vozaču naglo pozlilo tijekom vožnje, a jedna je od teorija i da je možda zaspao.

"Blizina mora i vjetroviti uvjeti uzrokuju nakupljanje soli na asfaltu"

Sudski vještak za promet Goran Husinec ipak smatra da je takav scenarij malo vjerojatan.

"Prema stanju u kojem je automobil pronađen nakon izvlačenja iz mora, pretpostavka je da je vozač vozio velikom brzinom. Riječ je o teškom vozilu, a budući da su ga unajmili, vrlo je vjerojatno da nisu dobro poznavali njegove mogućnosti", izjavio je Husinec.

Istaknuo je i specifične opasnosti dionice ceste DC8, poznatije kao Jadranska magistrala.

"To je zahtjevna cesta. Blizina mora i vjetroviti uvjeti uzrokuju nakupljanje soli na asfaltu, zbog čega je kolnik često sklizak. Stranci koji ne poznaju teren lako mogu podcijeniti opasnosti. Ondje vožnja nikako nije jednostavna", upozorio je Husinec.