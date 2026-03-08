Romantični policajci u Dalmaciji vozačicama dijelili ruže povodom Dana žena: “Sigurnost u prometu zajednička je odgovornost”

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena policijski službenici Postaje prometne policije Šibenik na poseban su način čestitali ženama njihov dan. Savjesnim vozačicama dijelili su ruže kao znak pažnje, zahvalnosti i poštovanja za odgovorno ponašanje u prometu.

Ovom simboličnom gestom policijski službenici željeli su istaknuti važnost sigurnosti u prometu te naglasiti da policija ne djeluje samo represivno, već da velik dio njezina rada ima preventivni karakter.

Akcija je ujedno bila prilika da se vozačicama zahvali na odgovornom sudjelovanju u prometu i podsjeti kako je sigurnost na cestama jedna od ključnih stavki u zaštiti ljudskih života.

Iz Policijske uprave šibensko-kninske ističu da su ovakve preventivne aktivnosti dio kontinuiranih napora usmjerenih na podizanje svijesti o važnosti prometne kulture i odgovornog ponašanja svih sudionika u prometu.