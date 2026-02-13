Romantična prosidba na koncertu Thompsona u Širokom Brijegu: Filip zaprosio Mateu pred tisućama ljudi

Na koncertu Marko Perković Thompson u Široki Brijeg publika je svjedočila posebno emotivnom trenutku koji će se dugo pamtiti.

Tijekom izvedbe pjesme Samo je ljubav tajna dvaju svjetova, atmosfera je već bila ispunjena emocijama, a tada je uslijedilo iznenađenje večeri. Na pozornicu su izašli Filip i Matea, a pred tisućama okupljenih Filip je kleknuo i zaprosio svoju odabranicu. Publika je reagirala oduševljenjem i pljeskom, dok je Matea, vidno dirnuta, izgovorila sudbonosno „da“.

Romantični čin dodatno je naglasio simboliku same pjesme, a cijeli trenutak bio je popraćen ovacijama i pjesmom publike. Večer u Širokom Brijegu tako je, uz glazbeni spektakl, dobila i ljubavnu notu koja je mnogima ostala urezana u sjećanje.