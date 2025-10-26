Rom nasmrt pretukao oca koji je došao po sina u klub, ministrica nudi ostavku

Slovenska ministrica pravosuđa Andreja Katič najavila je da će podnijeti ostavku premijeru Robertu Golobu, nakon što je Sloveniju potreslo ubojstvo 48-godišnjeg muškarca u Novom Mestu. Žrtvu je u noći s petka na subotu nasmrt pretukao 20-godišnjak, koji je ubrzo uhićen.

Tragedija je izazvala burne reakcije javnosti i pozive na odgovornost institucija. Premijer Golob sazvao je izvanredni sastanak s ministrima pravosuđa i unutarnjih poslova, čelnicima policije i pravosuđa, zatraživši konkretne mjere za sprječavanje sličnih zločina. „Nasilje se rađa u okruženju gdje kazna ne slijedi djelo“, poručio je Golob na društvenoj mreži X.

Napad se dogodio ispred kluba „LokalPatriot“, gdje je, prema neslužbenim informacijama, skupina muškaraca romske nacionalnosti napala oca koji je došao po sina. Žrtva je preminula unatoč pokušajima reanimacije. Policija je potvrdila da je napadač od ranije poznat po nasilnim kaznenim djelima.

Gradska općina Novo Mesto najoštrije je osudila napad, upozorivši na dugotrajno zanemarivanje problema sigurnosti u regiji. Građani su jutros zapalili svijeće i održali prosvjed ispred kluba.

Ministar unutarnjih poslova Boštjan Poklukar opisao je zločin kao „gnusno djelo“ te poručio da je na pravosuđu da počinitelj bude procesuiran i kažnjen. Dodao je da je sigurnosna situacija u jugoistočnoj Sloveniji već dulje vrijeme nestabilna i da je policijska prisutnost ondje pojačana.