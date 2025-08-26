Roko Jurlina novi je direktor Košarkaškog kluba Zadar

Nadzorni odbor Košarkaškog kluba Zadar imenovao je Roka Jurlinu novim direktorom Kluba. Jurlina je bivši profesionalni košarkaš te trener koji je u Zadru vodio juniorsku selekciju i razvojnu momčad, bio je trener u omladinskom pogonu KK Sonik Puntamika te glavni trener u GKK Šibenka. Iskustvo je stjecao i kao izbornik muške U18 reprezentacije Hrvatske.

Transparentan izborni proces

Na javni poziv pristigle su prijave pet (5) kandidata, što šalje pozitivnu poruku o ugledu Kluba i povjerenju stručnih ljudi u smjer kojim KK Zadar ide. Zahvaljujemo se ostalim kandidatima – Ivan Juran, Davor Čerkuć, Adriano Šandrić i Marko Proleta – na iskazanom interesu, uloženom vremenu i kvalitetnim prijedlozima tijekom postupka.

Financijska i organizacijska konsolidacija

Završetkom predstečajne nagodbe Klub je izvan duga i danas posluje na načelima odgovornosti i održivosti, uz postignutu financijsku stabilnost.

Digitalna transformacija i navijačko iskustvo

KK Zadar je u proteklom razdoblju digitaliziran i podignut na višu razinu: predstavljena je nova, moderna web stranica i web-shop, a otvoren je i fan shop, čime je dodatno unaprijeđena dostupnost klupskih sadržaja i merchandisinga.

Sportski rezultati

Iza nas je uspješna sezona u kojoj je KK Zadar osvojio Hrvatsko prvenstvo treću godinu zaredom, dok su mlađe selekcije u jasnoj uzlaznoj putanji, potvrđujući dugoročnu strategiju razvoja.

Iz Kluba poručuju: “Roko poznaje našu kuću iznutra, razumije navijače i kulturu Zadra, a uz to ima obrazovanje i iskustvo koje donosi vrijednu nadogradnju u profesionalizaciji Kluba. Uvjereni smo da ćemo uz njegovo vodstvo dodatno ojačati sportski i poslovni segment.”