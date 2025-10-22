Rokas Pukštas objasnio zašto je odabrao Hajduk i nahvalio legendu

'Vjerujem treneru Gonzalu Garciji, on vjeruje u mene. Imam i veće iskustvo, osjećam kao da postajem jedan od lidera momčadi. Sjajno se osjećam', rekao je američki nogometaš za CBS, prenosi tportal.

U Hajduk je stigao 2020. godine.

'Plan je bio da odem u Europu sa 16 godina, znao sam da će to biti odlično za moj razvoj. Hajduk je razvojni klub koji radi s mladim igračima, prije dvije godine igrali smo finale Lige prvaka mladih. Navijači su sjajni, pritisak oko kluba je velik, ali znao sam da će to biti pravi korak kako bih nastavio napredovati.'

Posebno je izdvojio Ivana Rakitića.

'Rakitića sam pitao da mi objasni korak po korak kako pristupa igri, a on me proveo kroz sve. Pokazao mi je sve sitne detalje koje je naučio tijekom karijere. Neizmjerno sam mu zahvalan na svemu što mi je prenio. Sjajno je imati pored sebe takvu legendu, vidjeti koliko utječe na momčad, kakav je lider izvan terena. Puno sam naučio od njega, vidim ga skoro svaki dan, uvijek je na raspolaganju za bilo kakav savjet.'