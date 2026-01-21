Roditeljstvo kao nova životna etapa: Dugopolje informira roditelje o njihovim pravima

Ulazak u roditeljstvo jedno je od najvećih životnih prekretnica. Uz radost dolaze i brojne promjene – novi prioriteti, drukčiji ritam svakodnevice i niz pitanja na koja roditelji često nemaju odmah odgovor. Upravo zato važno je da u tom razdoblju ne budu prepušteni sami sebi, nego da imaju jasne informacije i konkretnu podršku.

Iz Općine Dugopolje poručuju kako roditeljstvo nije iskustvo koje se može svesti na jedan obrazac jer svaka obitelj, kao i svako dijete, donosi svoju priču i svoje potrebe. Ipak, zajedničko svima je odgovornost za dobrobit djeteta, ali i potreba roditelja za sigurnošću – emocionalnom, društvenom i financijskom.

Roditeljska skrb, ističu, obuhvaća prava, dužnosti i odgovornosti koje imaju za cilj zaštitu i razvoj djeteta. Riječ je o najzahtjevnijoj, ali i najvažnijoj ulozi u životu, zbog čega je nužno da društvo i država stvaraju okruženje u kojem će obitelji imati stvarnu podršku.

Jedan od ključnih stupova te podrške su rodiljne i roditeljske potpore. One roditeljima omogućuju da u prvim mjesecima života djeteta budu prisutni i posvećeni, bez dodatnog pritiska koji često dolazi s administrativnim obvezama i nejasnim procedurama.

Kako bi roditeljima barem djelomično olakšali prve korake, iz Dugopolja su pripremili informativni sadržaj koji na jednom mjestu donosi pregled prava iz područja rodiljnih i roditeljskih potpora. Cilj je roditeljima pružiti jasne informacije o tome koja prava mogu ostvariti, kako podnijeti zahtjeve, koju dokumentaciju trebaju prikupiti te kome se mogu obratiti za pomoć.

Informacije su namijenjene ne samo majkama i očevima, već i posvojiteljima, skrbnicima, udomiteljima te drugim osobama kojima je dijete povjereno na svakodnevnu skrb, a žele se upoznati sa svojim pravima i mogućnostima.

Iz Općine poručuju kako rodiljne i roditeljske potpore nisu samo pomoć pojedinim obiteljima, već ulaganje u budućnost cijelog društva. Jačanjem obitelji, kroz financijsku i društvenu sigurnost, gradi se stabilna zajednica u kojoj je obitelj u središtu, a djeca dobivaju temelje za zdrav i siguran razvoj.