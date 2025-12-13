Roditelji u Imotskoj krajini mogu odahnuti: Sređena je opasna cesta kojom djeca svakodnevno idu u školu

Završeni su radovi na rekonstrukciji lokalne ceste Zmijavci – Hršćevani (LC 67218), važnog prometnog pravca koji povezuje općine Zmijavci i Podbablje. Radovi su započeli u proljeće 2024. godine, a njihovim završetkom ova je prometnica dobila znatno sigurnije i suvremenije prometno rješenje.

U sklopu projekta izgrađeni su nogostupi i postavljena javna rasvjeta, čime je značajno unaprijeđena sigurnost svih sudionika u prometu, a osobito djece i mladih koji ovom cestom svakodnevno prolaze na putu prema školi. Cesta koja godinama nije zadovoljavala suvremene sigurnosne standarde danas predstavlja kvalitetan i funkcionalan prometni pravac.

Tijekom izvođenja radova uređen je i asfaltiran alternativni prometni pravac između dviju općina, kojim se promet nesmetano odvijao za vrijeme zatvaranja ceste. Taj je pravac ostao u funkciji i nakon završetka radova, čime su mještani trajno dobili dodatnu prometnu povezanost i veću sigurnost lokalnog prometa.

Projekt je obuhvatio rekonstrukciju ukupno 1,2 kilometra prometnice, a njegova vrijednost iznosi oko 900 tisuća eura. Izvođač radova bila je tvrtka Brina d.o.o., dok je projekt realiziran uz financijsku potporu Općina Zmijavci i Podbablje, u suradnji sa Županijskom upravom za ceste Split.

Završetkom radova posebno su unaprijeđeni uvjeti života stanovnika i objekata uz trasu prometnice, a projekt predstavlja i poticaj daljnjoj urbanizaciji i razvoju ovog dijela Imotske krajine. Iz Županijske uprave za ceste ističu kako je riječ o još jednom infrastrukturnom ulaganju kojim se doprinosi ravnomjernom razvoju Splitsko-dalmatinske županije i povećanju sigurnosti na lokalnim cestama.