Roditelji na oprezu: Povlači se hrana za dojenčad zbog opasnog toksina

U više europskih i izvaneuropskih država u tijeku je opoziv hrane za dojenčad različitih proizvođača i šarži, nakon što je u pojedinim proizvodima otkriven cereulid – toksin koji proizvodi bakterija Bacillus cereus. Riječ je o preventivnoj mjeri zaštite javnog zdravlja, a povlačenja proizvoda započela su u prosincu 2025. godine te se nastavljaju tijekom siječnja 2026.

Cereulid može uzrokovati naglu mučninu, povraćanje, bol u trbuhu i proljev, a simptomi se najčešće javljaju unutar 30 minuta do šest sati nakon konzumacije. Kod dojenčadi, osobito novorođenčadi i djece mlađe od šest mjeseci, postoji veći rizik od poremećaja ravnoteže elektrolita i dehidracije, što može dovesti do ozbiljnijih komplikacija. Stručnjaci ipak navode kako su dosad zabilježeni zdravstveni učinci uglavnom blagog do umjerenog intenziteta, a daljnja izloženost toksinu smanjuje se zahvaljujući pravodobnim opozivima.

Europski centar za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC) zaprimio je prijave proljeva kod dojenčadi nakon konzumacije opozvanih proizvoda, dok su nacionalne zdravstvene istrage još u tijeku. Do sada nisu zabilježeni teški slučajevi povezani s ovim događajem. U jednom potvrđenom slučaju, dojenče koje je konzumiralo adaptirano mlijeko iz opozvane šarže razvilo je povraćanje i proljev te je testirano pozitivno na cereulid, no oporavak je protekao bez komplikacija.

Stručnjaci naglašavaju kako povraćanje i proljev kod dojenčadi mogu imati i druge uzroke, poput virusnih infekcija, uključujući norovirus, no roditelje se poziva na poseban oprez.

Preporuke roditeljima i skrbnicima

Ako se kod dojenčeta nakon konzumacije adaptiranog mlijeka obuhvaćenog opozivom pojave povraćanje i/ili proljev, ECDC preporučuje savjetovanje s pedijatrom. U slučaju težih simptoma, poput znakova dehidracije ili učestalog i dugotrajnog povraćanja, potrebno je potražiti hitnu medicinsku pomoć. Gastrointestinalne smetnje kod dojenčadi mogu se brzo pogoršati, neovisno o uzroku.

Opozvani proizvodi ne smiju se davati dojenčadi ni maloj djeci. Potrošače se poziva da prate i poštuju upute nadležnih nacionalnih tijela za sigurnost hrane. U Hrvatskoj se obavijesti o opozivima i povlačenjima proizvoda redovito objavljuju u „Potrošačkom kutku“ na mrežnim stranicama Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH) te na stranicama Državnog inspektorata.

Informacije o mjerama poduzetima na europskoj i nacionalnoj razini razmjenjuju se putem Sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF), koji omogućuje pravovremeno informiranje potrošača o mogućim rizicima.

ECDC, Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) i Europska komisija koordinirano prate situaciju i pružaju znanstvenu i stručnu potporu državama članicama. Europska komisija zatražila je od EFSA-e znanstveni savjet o određivanju graničnih razina kontaminacije cereulidom iznad kojih bi proizvodi trebali biti opozvani, kao i o utvrđivanju akutne referentne doze za dojenčad. Objavu tog znanstvenog mišljenja EFSA je najavila za početak veljače 2026. godine.