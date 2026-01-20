Rodila je Daria Kinzer

Pjevačica Daria Kinzer i njezin suprug Thomas Rosner postali su roditelji po drugi put. Kinzer je na Instagramu objavila kako im je tri dana prije Božića stigao sin kojem su dali ime Nico.

U objavi je istaknula da je ovogodišnji Božić za njih "malo stvarniji i mirniji", te da ga prvi put dočekuju kao četveročlana obitelj. Dodala je kako su umorni, ali presretni, ispunjeni ljubavlju i zahvalnošću, uz poruku dobrodošlice novorođenom sinu.

Podsjetimo, 2011. godine Daria Kinzer je pobijedila na Dori te je s pjesmom Celebrate predstavljala Hrvatsku na Eurosongu, ali se nije uspjela plasirati u finale.