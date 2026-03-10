Rođendan, Dan žena i planina: Udruga Caspera proslavila poseban dan u prirodi

Članice Udruge Caspera obilježile su rođendan udruge i Dan žena na poseban način – zajedničkim izletom u prirodu koji je okupio više od četrdeset sudionika.

U druženju su sudjelovale članice udruge, njihove obitelji, partneri, djeca, ali i kućni ljubimci. Sunčano vrijeme i dobra atmosfera pratili su sudionike tijekom cijelog izleta, a planinski krajolik bio je idealna kulisa za zajedničko slavlje i druženje.

Tijekom šetnje sudionice su kroz zanimljive priče upoznale povijest Poljičke republike. O tom su razdoblju govorile članice udruge Sandra, Diana i Marijana, koje su okupljene provele kroz povijesne zanimljivosti tog kraja.

Na kraju puta sudionike je dočekalo i rođendansko iznenađenje – domaći kolači, kava i osvježenje, čime je druženje dobilo još topliji i svečaniji ugođaj.

Izlet je zaključen pričom o poljičkoj heroini Mili Gojsalić, koju je okupljenima predstavila Tonka, nakon čega je dio članica večer nastavio u splitskom Hrvatskom domu gdje su kao gošće prisustvovale koncertu Saše Jakelića u Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića.

Iz udruge poručuju da je dan bio ispunjen prirodom, prijateljstvom, glazbom i zajedništvom, a najvažnije od svega – osjećajem da su jedni drugima podrška.