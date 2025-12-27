Riva se još jednom pretvorila u pravu modnu pistu, pogledajte tko je sve uživao na suncu

Riva je ovih dana prepuna šetača. Sunce i ugodne temperature izmamili su Splićane, ali i brojne goste grada, na nezaobilazni đir uz more. Šetnja najpoznatijom splitskom promenadom ponovno je postala omiljeni način provođenja slobodnog vremena, prilika za susrete, razgovore i kratki predah od svakodnevice.

Na klupama i terasama kafića tražilo se mjesto više, a poznata splitska navika spontanog druženja došla je do punog izražaja. Riva je još jednom pokazala da nije samo šetnica, već dnevni boravak grada, prostor u kojem se susreću generacije i u kojem se grad najbolje osjeti.

Osim druženja, đir Rivom oduvijek je i prilika za pokazivanje stila. Zanimljive kombinacije, sunčane naočale i modni detalji dominirali su promenadom, potvrđujući da Splićani i njihovi gosti itekako prate modne trendove, ali ih prilagođavaju mediteranskom duhu i ležernosti.

Uz more, sunce i dobru atmosferu, Riva je još jednom opravdala status jednog od najživljih i najprepoznatljivijih gradskih mjesta, gdje svaki lijep dan donosi novu priču – i novi đir.