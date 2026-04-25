Riva krcata, sunce prži: Split izgleda kao usred ljeta

Iako smo kalendarski još duboko u proljeću, Split je ove subote pokazao svoje ljetno lice.

Temperatura je preko dvadesetak stupnjeva, a splitska Riva danas je prepuna turista koji uživaju na suncu i na terasama obližnjih kafića. Neizostavni rekvizit su sunčane naočale, krema za sunce i boca vode, a većina gostiju je već u ljetnom outfitu.

Grad pod Marjanom ima jako puno toga za ponuditi u predsezoni, pa rijeke turista već preplavljuju Dioklecijanovu palaču. Najzanimljivije je u podne kad svi pohrle vidjeti smjenu dioklecijanove straže.