Rijetka kovanica od dva eura može vam donijeti 2.000 eura

Radi se o kovanici s prikazom poznate crkve sv. Mihovila (njem. Michel), jedne od najpoznatijih crkvi u Hamburgu. Njemačka Bundesbanka izdala je 2008. godine ukupno 30 milijuna tih kovanica, a oko 6,3 milijuna iskovano je upravo u Hamburgu.

Pogreške u tisku povećavaju vrijednost

No, jesu li sve kovanice s prikazom sv. Michaela vrijedne? Nažalost, nisu. Vrijednost posebno raste ako kovanica ima grešku u tisku, odnosno sitne nedostatke u materijalu ili otisku. Zbog stroge kontrole kvalitete, ovakve pogreške su rijetke i izuzetno tražene među kolekcionarima, prenosi Fenix Magazin.

Kod Michel-kovanica iz 2008. godine češće se javljaju upravo takve greške. Primjerice, na nekim primjercima prikazana je stara karta Europe na poleđini, što je prema pisanju njemačkog medija Merkur zabilježeno prije oko sedam godina.

Kako prepoznati greške na kovanicama? Najčešće greške uključuju pukotine na otisku (tzv. Stempelrisse), pogrešno poravnanje motiva, gdje je otisak zakrenut u odnosu na standardni položaj. Ovakve varijante posebno su cijenjene. Na YouTubeu postoje brojni vodiči kako prepoznati ove greške samostalno. Oprez: Visoka cijena na eBayu ne znači i stvarnu vrijednost Iako se kovanice s greškom prodaju za tisuće eura, to ne znači nužno da vrijede toliko ili da će se zaista prodati po toj cijeni. Za točnu procjenu vrijednosti, preporučuje se konzultirati stručnjaka ili ovlaštenog procjenitelja numizmatike.