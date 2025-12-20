Riješen misterij ubojstva: Uhitili mladića, Mihaela L. upucao je pištoljem

Međimurska policija u subotu je uhitila 28-godišnjaka kojeg sumnjiče za brutalno ubojstvo Mihaela L. (33), čije je tijelo početkom srpnja pronađeno kraj ribnjaka u Maloj Subotici.

Nakon višemjesečnog, opsežnog kriminalističkog istraživanja, u koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu, policija je izvijestila kako 28-godišnjaka terete za kazneno djelo ubojstva, piše 24sata.

Kako je objavila policija, osnovano se sumnja da je 28-godišnjak u utorak 8. srpnja 2025. godine, u kasnim večernjim satima, hicem iz kratkog vatrenog oružja usmrtio Mihaela L. na prostoru ribnjaka kod Male Subotice.

Tijekom iznimno zahtjevne istrage, temeljem naloga Županijskog suda u Varaždinu, provedene su brojne pretrage osoba, vozila i obiteljskih kuća na području Male Subotice, obavljena su vještačenja te velik broj obavijesnih razgovora.

Osumnjičeni je uhićen danas, 20. prosinca, u jutarnjim satima, a protiv njega će biti podnesena kaznena prijava zbog ubojstva te će u zakonskom roku biti predan pritvorskom nadzorniku PU međimurske.

Podsjetimo, tijelo Mihaela L. pronađeno je 9. srpnja u visokoj travi kraj ribnjaka. Prema ranijim informacijama, bio je izudaran i ubijen hicem u potiljak, a potom je njegovo tijelo odvučeno i skriveno. Pronašao ga je ribič oko 15 sati. Nije bio opljačkan – kod sebe je imao sat, lančić i novčanik, no mobitela nije bilo. Samo 12 dana prije ubojstva izašao je iz zatvora, gdje je bio zbog neodsluženog društveno korisnog rada za prekršaj iz 2021. godine.

Mihaelov otac je za 24sata ispričao da ga je kobnog dana tražio nakon poziva sinove djevojke, ali nije ni slutio da se dogodilo nešto strašno.

– Još sam prošao nekoliko metara od njega, kod bambusa i šaša, nisam ga vidio. Nisam očekivao ovakav užas – rekao nam je tada slomljeni otac.