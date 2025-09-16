RIJEŠEN MISTERIJ SPLITSKOG "KALAŠNJIKOVA"? Policiji se javio svjedok koji je ponudio vjerojatno objašnjenje za neviđenu paniku u gradu

Iz splitske policije neslužbeno doznajemo da ih je, nakon medijskih napisa o događaju na Smokoviku, kontaktirala umirovljena vojna osoba koja je u utorak ujutro vidjela muškarca za kojeg vjeruje da se može dovesti u svezu s onim što je jedan splitski bračni par navodno uočio.

Prema njegovim riječima, muškarac je u ruci nosio pušku namijenjenu airsoftu.

Međutim, s obzirom na paniku i uznemirenost koja je nastala u Splitu, policija i dalje nastavlja s prikupljanjem informacija kako bi došla do identiteta te osobe. Kako doznajemo, planira se kriminalističko istraživanje s ciljem utvrđivanja eventualnih elemenata prekršaja.

Podsjetimo, društvenim mrežama u utorak poslijepodne proširila se audio poruka u kojoj zabrinuta građanka upozorava da se u blizini Smokovika, nedaleko benzinske postaje, kreće muškarac naoružan oružjem nalik kalašnjikovu. Informacija je izazvala uznemirenost građana, a dodatnu zabrinutost podiglo je i upozorenje predsjednika GK Mejaši da stanovnici ostanu u svojim domovima dok policija traga za muškarcem.

Iz osnovne škole na Mejaši nisu jedno vrijeme puštali učenike s nastave dok roditelji ne dođu po njih.

Policija: „Do sada ništa nije potvrđeno”

Policijska uprava splitsko-dalmatinska u službenom je priopćenju navela da je dojava zaprimljena 16. rujna oko 11:30 sati, nakon čega su na teren upućene sve raspoložive snage. Temeljitom pretragom užeg i šireg područja dojava nije potvrđena, a pregledom svih dostupnih snimki videonadzora također nisu pronađeni tragovi muškarca s oružjem.

– Policijski službenici nastavljaju pojačano postupati na terenu te poduzimamo sve mjere i radnje kako bi se utvrdile činjenice na okolnosti ove dojave – poručili su iz PU splitsko-dalmatinske.

Predsjednik GK Mejaši: „Lažnog dojavitelja treba strogo kazniti”

Predsjednik GK Mejaši Toni Piplica, koji je u prvim satima nakon dojave pozvao građane da ostanu u svojim domovima, kasnije je objavio da je njegova obavijest bila utemeljena na lažnoj dojavi.

– Lažnog dojavitelja treba strogo kazniti – kazao je Piplica.

Policija je potvrdila da će javnost pravodobno obavještavati o svim novim saznanjima vezanim uz ovaj događaj.