Policija o dojavi o navodnom muškarcu s oružjem na istoku Splita: "Nismo potvrdili navode, područje smo detaljno pretražili". Piplica: "Dojava je bila lažna"

Društvenim mrežama u utorak poslijepodne proširila se audio poruka u kojoj zabrinuta građanka upozorava da se u blizini Smokovika, nedaleko benzinske postaje, kreće muškarac naoružan oružjem nalik kalašnjikovu. Informacija je izazvala uznemirenost građana, a dodatnu zabrinutost podiglo je i upozorenje predsjednika GK Mejaši da stanovnici ostanu u svojim domovima dok policija traga za muškarcem.

Policija: „Do sada ništa nije potvrđeno”

Najnovije informacije stigle su iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske, koja je objavila službeno priopćenje:

– Danas 16. rujna 2025. godine, oko 11:30 sati policija je zaprimila dojavu da je na istočnom dijelu Splita, u blizini razgraničenja sa Solinom, uočen muškarac koji nosi oružje. Odmah po zaprimanju dojave na navedeno područje upućeni su svi raspoloživi policijski službenici radi provjere zaprimljenih informacija. Pretetražili smo uže i šire područje, ali dojava nije potvrđena.

Dodaju kako su u međuvremenu zaprimljene još dvije dojave od osoba koje su informaciju čule posredno, od trećih osoba.

– Detaljnom provjerom užeg i šireg područja do sada nisu potvrđeni navodi iz dojave, također su pregledane snimke svih dostupnih videonadzora koji pokrivaju navedeno područje. Policijski službenici nastavljaju pojačano postupati na terenu te poduzimamo sve mjere i radnje kako bi se utvrdile činjenice na okolnosti ove dojave – poručili su iz policije.

O daljnjim saznanjima javnost će, kažu, biti pravodobno obaviještena.

Upozorenje predsjednika GK Mejaši

Oko 17:30 predsjednik GK Mejaši, Toni Piplica, koji je ranije zamolio građane da ostanu u svojim domovima dok traje policijska potraga objavio je da je njegova ranija objavljena bila utemeljena na lažnoj dojavi.

"Lažnog dojavitelja treba strogo kazniti", kazao je.