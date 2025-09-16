Građane uznemirila dojava navodnog događaja na Smokoviku, policija sve provjerava

Društvenim mrežama u utorak poslijepodne počela se ubrzano širiti audio poruka u kojoj zabrinuta građanka upozorava da se u blizini Smokovika, nedaleko tamošnje benzinske postaje, kreće muškarac naoružan oružjem nalik kalašnjikovu.

Kontaktirali smo Policijsku upravu splitsko-dalmatinsku iz koje su nam potvrdili da su zaprimili takvu dojavu. Međutim, zasad policijski službenici na terenu nisu uočili ni potvrdili navode iz prijave.

– Za sada možemo potvrditi samo da je dojava zaprimljena. Policijski službenici su na terenu, a više informacija bit će poznato nakon provjere, – kratko su poručili iz PU splitsko-dalmatinske.

Službeno priopćenje policije očekuje se uskoro.