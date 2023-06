RIJEKE LJUDI SLILE SE NA KOMEMORACIJU JUROSLAVU BULJUBAŠIĆU Stipe Mesić: "Bio je genijalan. Imao je 'švicarski model', i govorio da smo mala i siromašna zemlja, ali zemlja pametnih i vrijednih ljudi"

U 11 sati u splitskom hramu kulture upriličena je komemoracija za Juroslava Buljubašića Bulju.

Knjiga sućuti otvorena u Atriju HNK Split već od 8:30 sati ujutro.

Sahrana će biti na splitskom groblju Lovrinac, u zagrljaju najuže obitelji.

Denis Pavlović, poznati splitski ugostitelj, jedan je od onih na koje je Buljo ostavio trajni trag:

- Bio mi je poslovna inspiracija, oličenje progresa i uspjeha. Uvijek sam volio popričati s njim, uvijek mi je dao najbolje savjete. Vodio sam duge razgovore s njim i baš uvijek sam želio da potraju duže jer bi redovito nešto novo naučio.

Imao je velik smisao za za***anciju, pacifizam, a posao je bio njegov život.

Kao mlad tražio sam savjete, još tada me prepoznao iz mase i govorio "Mali, ajde probaj ovo...", "Nemoj to", baš mi je ostavio pečat za cijeli život - kazao nam je Pavlović.

Poznati turistički djelatnik Vladimir Smoje kazao je da su on i Buljubašić jedno vrijeme bili kolege.

- Cijeli život sam u turizmu, a kada je on dobio bliske kontakte u turizmu, postali smo prijatelji pa kolege. On je na kraju postao moj poslodavac. Veže nas puno lijepih uspomena. Uvijek nešto ostane nedovršeno, žao mi je, što da kažem - rekao je Smoje.

Poduzetnik Zvone Radić kratko je komentirao:

- Bilo smo jako bliski i ovo me je jako pogodilo, ne znam što reći. Velika tuga i žalost, izgubili smo posebnog čovjeka, živio je van vremena.

Stipe Božić kazao je za Buljubašića da je bio veseo čovjek.

- Prije godinu dana poklonio mi je crnu svinju i pršut. Spomenuo sam jednom riječju crnu svinju i on mi je poslao pršut. Možda se radio o "zabiokovsko" vezi, tamo smo svi malo veseli, možda i previše i možda nas to košta, ali bar smo dobro živjeli - kazao je Božić.

Na komemoraciji je govorio bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić.

- Došao sam se pokloniti onome što je on učinio. Treba reći samo jednu riječ; u poslovnom svijetu on je bio genijalan. Volio je izazove i rješavao ih. Volio je neizmjerno svoju obitelj, ali nije iz mazio, pripremao ih je za život, za teške trenutke. Jedan od tih trenutaka je ovaj danas. On je imao jedan sistem, ja bih rekao švicarski. Naši ljudi uče djecu da smo lijepa, bogata zemlja, da imamo more... Švicarci kažu da su siromašna zemlja, da nemaju resurse, ali da imaju pamet i marljivost. Buljubašić je imao veliku pamet i bio je marljiv. Iza sebe je ostavio veliki trag, ne u Splitu, ne u Hrvatskoj, nego u regiji i širokom prostoru jer je bio genijalan.

Na komemoraciji su govorili Edo Pezzi, Brank Roglić...