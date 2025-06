Rijeke emocija u udruzi MoSt, Đordana Barbarić odlazi u zasluženu mirovinu: "Sve je bilo čista ljubav"

U prostoru splitske udruge MoSt, gdje je posljednjih trideset godina kucalo srce lokalnog socijalnog aktivizma, u utorak se slavila – “Penzija party”. Povod: odlazak u mirovinu Đordane Barbarić, osnivačice, dugogodišnje predsjednice i – kako je reklo više govornika – “dobrog duha” udruge koja je 1995. rođena s jednostavnim ciljem: poboljšati život djece, mladih, siromašnih i beskućnika.

Emocije su bile opipljive dok je Barbarić prisjećala svojih početaka:

Taj je “luđak” pokrenuo program vršnjačke pomoći za mlade s poremećajima u ponašanju, potom prvo dalmatinsko prihvatilište za beskućnike (2000.) i prvo žensko prihvatilište u Hrvatskoj (2003.). Iz njezine radne bilježnice rodila se i socijalna samoposluga, a volonterska akcija “A di si ti?” – koja ove godine slavi 25. rođendan – postala je zaštitni znak splitskog adventa.

Predsjednik MoSta Dado Lelas jedva je zadržavao suze:

Dopredsjednik Ivo Puljek podsjetio je koliko je teško bilo natjerati sustav da prizna da beskućnici u Splitu uopće postoje: “Svaki naš današnji projekt – od prihvatilišta do terenskih kuhinja – počeo je kao Đordanina tvrdoglava ideja.”

Lelas i Puljek uruči­li su Barbarić umjetničku fotografiju stola iz njezine prve akcije “A di si ti?”, simbolično podsjetivši kako je od skromnog školskog pulta nastao raspjevani Riva-bulevard od stotina volontera.

Po struci defektologinja, Barbarić je karijeru gradila s marginaliziranima prije nego što je ta riječ postala dio medijskog rječnika. Za “presjecanje gordijskih čvorova” i širenje volonterizma dobila je 2021. Nagradu Grada Splita za životno djelo. Ali, kako sama kaže, najveća joj je nagrada “kad nekome uspije promijeniti život”.

“Danas otpuštam komadić sebe, životno razdoblje koje je bilo divno, teško i izazovno. Osjećam mir jer znam da MoSt ostavljam ljudima koji su spremni nositi se s novim izazovima – od novih ovisnosti do digitalnog siromaštva. Ako sam što naučila, to je da dobro mjesto uvijek počinje od ljudi koji vjeruju da je promjena moguća.”