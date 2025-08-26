Rijeka želi igrača Manchester Uniteda

Rijeka je danas poslala službenu ponudu za posudbu mladog krilnog igrača Manchester Uniteda Ethana Williamsa.

Takvu informaciju donosi insajder Ben Jacobs. Williamsa prati veliki broj klubova prema Jacobsovim riječima, a nogometaš Crvenih vragova je prošlu polusezonu proveo na posudbi u engleskom četvrtoligašu Cheltenham Townu.

Prošle sezone zabio je dva gola i upisao dvije asistencije u 17 nastupa u četvrtoj engleskoj ligi.

Williams je 19-godišnji lijevi krilni napadač, koji je prošao Unitedovu akademiju nakon dolaska iz Rochdalea 2019. godine kao četrnaestogodišnjak, piše Sportklub.

Za U-18 generaciju bio je jedan od nositelja u sezoni 2023./24., kada su postali prvaci Engleske, a potom je prešao na U-19 i U-21 momčad te je sudjelovao u UEFA Ligi mladih s tri gola u četiri nastupa, što mu je ubrzalo put prema seniorskom nogometu i posudbi u četvrtoj engleskoj ligi početkom 2025.

Osim Rijeke, interes su pokazali Anderlecht i Club Brugge.