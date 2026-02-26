Rijeka osigurala europsko proljeće i milijune: Evo koliko je zaradila

Rijeka je izborila plasman u osminu finala Konferencijske lige nakon što je u doigravanju bila bolja od ciparske Omonije s ukupnih 4:1. Hrvatski prvak tako je potvrdio europsko proljeće na Rujevici, ali uz sportski uspjeh stigla je i značajna financijska dobit.

Samim nastupom u grupnoj fazi Konferencijske lige Rijeka je od UEFA-e uprihodila 4,075 milijuna eura. Osvojeni bodovi u ligaškom dijelu natjecanja te plasman u doigravanje donijeli su dodatnih oko 1,3 milijuna eura.

Prolazak preko Omonije povećao je klupske prihode za još 800 tisuća eura, a potencijalna zarada nastavlja rasti kako natjecanje odmiče.

Plasman u četvrtfinale vrijedi dodatnih 1,3 milijuna eura, polufinale donosi 2,5 milijuna, nastup u finalu četiri milijuna, dok bi osvajanje trofeja značilo čak sedam milijuna eura nagrade.

Rijeka će ime sljedećeg suparnika saznati na ždrijebu u petak. U osmini finala mogući protivnici su poljski Raków ili francuski Strasbourg, što otvara novu priliku za sportski iskorak – i dodatnu financijsku injekciju.