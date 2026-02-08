Rijeka i Dinamo remizirali, evo kako izgleda tablica SHNL-a

Rijeka i Dinamo remizirali su bez pogodaka (0:0) u derbiju i posljednjem susretu 21. kola SuperSport HNL-a. Podjela bodova nije značajnije promijenila poredak Dinamo je ostao vodeći s 45 bodova, pet više od drugoplasiranog Hajduka, dok je Rijeka zadržala peto mjesto s 29 bodova.

Bio je to njihov treći međusobni ogled ove sezone, a nakon dvije pobjede Dinama, Riječani su ovoga puta uspjeli uzeti bod. U sljedećem kolu Dinamo će na Maksimiru ugostiti Istru 1961 (subota, 15 sati), dok će Rijeka istoga dana dočekati Varaždin od 17:15.

Dinamo konkretniji u prvom dijelu

Rijeka je bolje otvorila susret i zaprijetila kroz nekoliko obećavajućih akcija. Tiago Dantas pokušao je proigrati Tonija Fruka, kojem je nedostajao bolji prvi dodir za izlazak sam pred Dominika Livakovića, dok je Mladen Devetak probio lijevu stranu i ubacio, ali bez prave završnice.

Na prvi udarac čekalo se 20 minuta, kada je Miha Zajc pucao s ruba kaznenog prostora, no Martin Zlomislić bio je spreman. Kako je poluvrijeme odmicalo, Dinamo je preuzeo inicijativu i stvorio dvije velike prilike.

Zajc je dugom loptom izbacio riječku obranu i pronašao Luku Stojkovića, koji je zajedno s Dionom Drenom Beljom izašao pred Zlomislića. Ipak, pokušaj dodavanja umjesto udarca pokazao se lošim pa je propala stopostotna šansa. Nedugo zatim Stojković je uposlio Monsefa Bakrara, ali napadač Dinama iz dobre pozicije nije pogodio ni okvir gola.

Do odmora je zaprijetio i Beljo glavom nakon slobodnog udarca, no Zlomislić je ponovno spasio domaće pa se na predah otišlo bez pogodaka.

Nastavak bez pravih uzbuđenja

Drugo poluvrijeme ponudilo je još manje sadržaja. Rijeka nije uputila nijedan udarac u okvir Livakovićeva gola, dok je Dinamo pokušavao, ali bez preciznosti u završnici.

Statistika bilježi sedam pokušaja gostiju, no nijedan nije završio unutar okvira gola. Ipak, ostaje dvojbena situacija iz 80. minute kada je Zlomislić obranio udarac Gabriela Vidovića, ali su suci dosudili gol-aut.

U završnici je Dinamo pojačao pritisak i češće boravio na protivničkoj polovici, no nedostajala je konkretnost u ključnim trenucima. Rijeka se uspjela obraniti i osvojiti bod, a derbi je na kraju zaključen bez pobjednika i bez pogodaka.