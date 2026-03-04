RIJEKA - HAJDUK 3-2: Rijeka prošla u polufinale Kupa

Hajduk danas s početkom u 20 sati igra protiv Rijeke na Rujevici utakmicu četvrtfinala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa, a u polufinale je prošla Rijeka rezultatom 3:2. Hajduk je poveo preko Pukštasa koji je zatresao mrežu u 25. minuti, a rezultat je poravnao Dantas u 58. minuti iz penala. U petoj minuti nadoknade Brajković je zatresao mrežu za novo vostvo Hajduka od 1:2. Fruk je potom poravnao rezultat na 2:2 nakon odbijanca iz penala. Ni dvije minute nakon toga Rukavina je zabio za 3:2.

Bijeli su do ove faze natjecanja stigli pobijedivši Koprivnicu s 4:1 te Cibaliju s 1:0. Obje utakmice Hajduk je odigrao u gostima. Rijeka je do četvrtfinala stigla gostujućim pobjedama protiv Maksimira kojeg su svladali s 4:0 te Mladosti iz Ždralova koje su pobijedili s 4:1.

U posljednjoj prvenstvenoj utakmici Hajduk je u subotu odigrao 1:1 s Varaždinom u gostima, dok je Rijeka u nedjelju svladala Lokomotivu s 2:0 na Rujevici.

Bit će ovo ukupno četvrti ovosezonski ogled Hajduka i Rijeke. Prvi na Poljudu završio je podjelom bodova, Rijeka je zatim uvjerljivo slavila na Rujevici, dok je u posljednjem dvoboju odigranom na Poljudu pobjedu upisao Hajduk.

Kolarić je čekao odluku VAR sobe

Glavni je sudac utakmice Patrik Kolarić iz Čakovca, pomagat će mu Ivan Mihalj iz Velike Gorice i Goran Pataki iz Đakova, a četvrti je sudac Oliver Romić iz Osijeka.

VAR je sudac Ivan Matić iz Osijeka, a asistent VAR suca Kruno Šarić iz Županje.

U 4. je minuti Fruk pao nakon što je Raçi išao na loptu, a Fruk naletio na njegovu petu. Kolarić je čekao odluku VAR sobe, a naposljetku je otišao i pogledati snimku i poništio je kazneni udarac. Fruk je ušao u bilježnicu današnjeg djelitelja pravde koji mu je dao žuti karton zbog simuliranja.

U 11. je minuti Pukštas zatresao gredu.

U 18. je minuti Šego pucao ravno u ruke Zlomislića, a s druge je strane Raçi srušio Adu-Adjeija i dobio žuti karton.

U 19. je minuti nakon požutio i Rebić nakon lakta u glavu Majstorovića.

Hajduk poveo preko Pukštasa

U 25. je minuti Hajduk došao u vodstvo: Brajković je oteo loptu Devetku, dodao Pajazitiju, on proslijedio Šegi koji je poslao do Pukštasa, a mladi Amerikanac matirao je Zlomislića za vodstvo Hajduka.

U 27. je minuti požutio Devetak.

Rebiću poništen pogodak

U 40. je minuti Hajduk udvostručio prednost, no nakratko: Brajković se odlično snašao, pronašao Guillamóna, a on Rebića koji je pucao iz prve kroz Zlomislićeve ruke te zatresao mrežu Rijeke za 0:2. Pogodak se provjeravao zbog potencijalnog zaleđa koje je naposljetku i dosuđeno.

U 4. minuti sudačke nadokande u prvom dijelu požutio je Dantas.

Igra se drugo poluvrijeme

U 50. je minuti požutio Skelin.

U 52. su minuti požutjeli Šego i trener Hajduka, Gonzalo Garcia zbog prigovora.

U 54. su minuti domaćini signalizirali igranje Guillamóna rukom, a s druge je strane Šego bio srušen nakon što je Brajković ubacio s desne strane. Nakon žustre rasprave, Kolarić je otišao pogledati Guillamónovu ruku koja se dogodila prije rušenja Šege i dosudio je penal za Rijeku. Izveo ga je Dantas koji je bio precizan i zabio za 1:1.

Od 75. su minute navijači Splićana ispalili nekoliko baklji preko centra, do Rijekine polovice, utakmica je prekinuta, a Kolarić je igrače uputio prema klupama. Utakmica je nastavljena tek u 82. minuti.

Igrat će se 14 minuta sudačke nadokande

U prvoj minuti sudačke nadokande požutio je Guillamón.

U 95. je minuti Hajduk je ponovno poveo: Brajković je dodao Livaji koji je pucao, Zlomislić je obranio, a Brajković je bio prvi na odbijancu i zatresao mrežu Rijeke za 1:2.

U 104. je minuti Dantas pucao preko gola nakon dodavanja Čopa, no prije toga Jurić i Raçi ostali su ležati nakon kontakta. Kolarić je potom komunicirao s VAR sobom i otišao pogledati još jednom snimku potencijalnog kaznenog udarca. Nakon pregleda snimke dosudio je kazneni udarac za Rijeku, a pucao je Fruk kojem je Silić obranio prvi udarac, ali ne i odbijanac koji je Fruk pospremio u mrežu za 2:2 u 108. minuti nadokande.

U 110. minuti Rijeka je zabila pogodak: Jurić je ubacio s desne strane, Skelin je očajno odbio, a Rukavina je natrčao na loptu i pospremio je u mrežu za 3:2 i prolazak Rijeke u polufinale, a nedugo zatim crvene su kartone dobili Pajaziti i trener Garcia koji je dobio drugi žuti karton odnosno isključujući crveni.

RIJEKA: Zlomislić - Majstorović, Radeljić, Devetak - Oreč, Dantas, Barco, Lasickas - Gojak, Fruk - Adu-Adjei

Klupa: Todorović, Morchiladze, Čop, Rukavina, Ndockyt, Legbo, Husić, Jurić, Bodetić

HAJDUK: Silić - Hodak, Skelin, Raçi, Melnjak - Guillamón, Pajaziti - Brajković, Pukštas, Rebić - Šego

Klupa: Fesyuk, Gabrić, Kalik, Livaja, Krovinović, Bamba, Hrgović, Skelin, Skoko

Kraj utakmice.

Prikaz ždrijeba omogućuje Sofascore