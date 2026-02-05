Riječka gradonačelnica o zabrani Thompsona: "Nisam mu birala playlistu...."

Kako misli riješiti probleme koji muče Riječane te što kaže na kritike oporbe gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić otkrila je reporterki Sabini Tandari Knezović u Dnevniku Nove TV.

Na početku se osvrnula na poplave koje su pogodile Kaštela, a i na samom početku njezina mandata one su pogodile i Rijeku.

"Mi smo negdje na samom početku našeg mandata u devetom mjesecu imali bujičnu poplavu koja je otkrila brojne nedostatke u vođenju grada, prvenstveno u dijelu Vodovoda i kanalizacije. Nakon toga smo uspostavili interventni tim koji se bavi upravo prevencijom", rekla je Rinčić.

Dodala je da preventivno čiste slivnike kada su najave velikih kiša.

"Već tu sad vidimo poboljšanja, no sigurno prostora za poboljšanje još postoji. Uključili smo se i u suradnju s Tehničkim fakultetom upravo u smislu detektiranja koje su zone Rijeke više izložene bujicama i svjesni smo da tu treba uložiti još jako puno energije, naravno i nekih infrastrukturnih promjena kako bi Rijeka bila otpornija."

Poručila je da neće ići na Thompsonov koncert u Rijeci te da to nije njezin izbor glazbe.

"Smatram da ne postoji pravno uporište da se zabrani koncert. Dapače, Thompson je nastupao u Rijeci i u vrijeme gradonačelnika Obersnela. Nekoliko puta je nastupao u drugim SDP-ovim gradovima poput, recimo, Varaždina. Ali dakako, pozivam, naravno, i policiju da svakako prati događanja", rekla je riječka gradonačelnica.

Tandara Knezović je konstatirala da je Rinčić svjesna da će pjevač izvesti pjesmu Čavoglave.

"Ja nisam birala playlistu. Ne želim uopće komentirati to. Nadam se, ukoliko dođe do toga, i ukoliko bude prekršen zakon, da će, dakle, službe poduzeti sve potrebne mjere".

Odgovorila je i na kritike ljevice koja joj, rekla je Tandara Knezović, zamjera na tome što igra "politiku nezamjeranja".

"Ja sam ušla u politiku zato što želim Rijeci konkretno donijeti neke promjene. Nažalost, riječka ljevica se često postavlja na način ako nisi s nama, ako nisi apsolutno lijevo, ti si desničar", kazala je Rinčić i rekla da se deklarira kao lijevi centar pa dodala da joj Thompson ne smeta dok god je sve u skladu sa zakonom. Dodala je i da nema ovlasti kontrolirati što će on izvoditi na koncertima. Kazala je i da ne zna njegove pjesme.