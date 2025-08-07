Ribolovni spektakl u Rogoznici prvi u svijetu ima i online, praćenje uživo događanja na moru! A tune ima....

Napeto, neizvjesno od prvih minuta nadmetanja, uz 22 ulovljene i puštene ribe, koje su naravno bodovane, te samo jedna tuna donesena na kopno, na vaganje – rezime je prvog od tri ribolovna dana međunarodnog nadmetanja u big game ribolovu “Adriatic offshore tuna championship Rogoznica 2025.”

Turnir koji je okupio impozantnu brojku od čak 41 posade, od kojih je pola timova sa stranim zastavama iz 15 zemalja Europe, Amerike i Afrike, održava se u akvatoriju Rogoznice u organizaciji Pomorskog sportskog društva “Giričić” iz Kaštel Gomilice.

I Kaštelani se mogu pohvaliti kako su prvi klub, ne hrvatski, ne europski, već - svjetski koji ima direktno praćenje događanja na moru!

Uživo se prenosi tijek kačenja trofejnih primjeraka tune, iglune, iglana, luca, lampuga,.. prati se sve što se događa na pučini, u ribolovnoj zoni, a na linkovima su dostupni i razgovori s posadama, organizatorima, gostima iz najboljih svjetskih big-game ekipa...

Dostupan je live-streame, odnosno prijenos uživo, cijelog big-game natjecanja!

No vratimo se na prvi ribolovni dan – na rezultate, gdje je u vodstvu posada “Rebatajica” kapetana Maria Orlandinia, sa 799 bodova, koji su imali na udici dvije tune i jednog igluna, ulovljenog i puštenog po sistemu “catch and release”.

Uz jedan kuriozitet – prvi su imali tunu na štapu, nakon što je sudac Tonči Luketa, označio početak prvog ribolovnog dana, nakon samo pola sata brumavanja, bacanja “ješke” u more, kako bi privukli tune na udicu.

Mljećani su nastupili u sastavu – kapetan Orlandini, te posada Nikola Stražičić legendarni Miš i Joško Mekišić, no nažalost s njima nije i četvrti, stalni član tima Maroje Klobasa, koji je ovog puta bio spriječen za doći na big game.

Druga pozicija piše se pelješkoj posadi “Posta fishing team”, Orebićanima s kapetanom Josipom Brkićem koji su uknjižili 759 bodova, odnosno u svom ribolovnom “book-u” prvog dana imaju dvije tune i jednog iglana na udici. Lovio je tim u sastavu Ivan Sinković, Dario Krističević, Josip Mustapić i 16-godišnji Ante Brkić.

Treći u poretku nakon prvog ribolovnog dana je tim “Čudomix” Vjekoslava Gabrića sa 720 bodova i sa tri tune bodovane, a ekipa je Ivan Divić, Jozo Radak i Damir Relota.

Što se pak vaganja tiče, posade kojima je dozvoljeno vađenje na brod, na krmu tek jedan riblji primjerak po danu, od čega tuna mora biti teža od 40 kilograma, nisu se baš odvažile na taj potez – samo ekipa “Game on” iskusnog kapetana Luke Colnaga.

- Po dužini nam je izgledala da bi mogla biti validna, i evo je vaga je pokazala to! - širokim osmijehom komentirao je vaganje u Marini Kremik, Colnago svoj ulovljeni primjerak koji je imao dužinu 133 centimetra, dok je vaga pokazala “preciznih”, validnih 40,0 kilograma!

Dovoljno za bodove!

Poredak ekipa nakon prvog ribolovnog dana:

Rebatajica (kapetan Mario Orlandini, 799 bodova), Posta fishing team (Josip Brkić, 759), Čudomix (Vjekoslav Gabrić, 720), RKBG Mass (Sašo Apostolovski, 480), Game on (Luka Colnago, 280), Gospa fishing team (Mato Violić, 240), Fortis (Robert Blažević,240), Nikad dosta (Duje Ostoić, 240), Germany (Tonči Brešković, 240), Capo (Boško Gruica, 240), Jiggerica (Lili Jajac, 240), Contender (Marucci Franco Junior, 240), Palmon Strike (Denis Mandić, 240), Fish mama (Joško Rajčić, 240), No pussy drag (Guillaume Benoit, 240), Ikuvium big game fishing (Filippo Colaiacovo, 24 boda).