Ribola Kaštela u nastavak Superlige protiv Marsonije: "Cilj je pobjeda"

Odbojkaši OK Ribola Kaštela drugi dio sezone otvorit će gostovanjem protiv MOK Marsonije u 10. kolu Superlige. Utakmicu u Slavonskom Brodu odigrat će ove subote, 24. siječnja, od 19 sati. Brođani su od kaštelanske ekipe izgubili u 1. kolu, a trenutačno su šesti s osam bodova, koje su ostvarili pobjedama protiv Siska, Rijeke, Centrometala i Cratis Varaždina.

Glavni trener Ivan Rančić je rekao: "Očekuje nas teška utakmica. Marsonija je dovela neke nove igrače na pozicijama primača i dizača, tako da su nam relativna nepoznanica. Iza nas je prvenstvena stanka i prvo kolo sigurno neće biti jednostavno. Prvih nekoliko kola bit će u znaku traženja forme kod većine ekipa, osim možda Mladosti i Murse, koje nisu imale prekid kontinuiteta natjecanja. Mi smo se u tom razdoblju dobro pripremili. Poseban naglasak stavili smo na prevenciju ozljeda i podizanje fizičke spreme. Pokušat ćemo odigrati što kvalitetniju utakmicu i, naravno, idemo s jasnim ciljem – pobjedom. U drugom dijelu prvenstva očekujem postupnu stabilizaciju naše igre i podizanje razine u svim segmentima. Klub je napustio Giljanović, koji nam je svojim iskustvom pomogao u određenim utakmicama, no vjerujem da ćemo iskustvom stečenim u prvom dijelu sezone uspjeti nadoknaditi njegov odlazak i nastaviti rasti kao momčad."