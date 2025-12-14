Ribola Kaštela slavila uvjerljivo u gradskom derbiju: Marina pala bez osvojenog seta

Ljubitelji kaštelanske odbojke ispunili su gradsku dvoranu u Kaštel Starom, gdje je odigran gradski derbi posljednjeg, 9. kola prvog dijela SuperSport Superlige RH, u kojem su se susrele dvije kaštelanske ekipe – domaća OK Marina Kaštela i gošće iz ŽOK Ribola Kaštela.

Iako se očekivala neizvjesna i izjednačena utakmica, Ribola Kaštela pružila je iznimno dominantnu partiju te slavila uvjerljivom pobjedom 0:3 (16:25, 16:25, 13:25).

Riječ je o rezultatu koji je iznenadio mnoge, s obzirom na važnost susreta i činjenicu da se radilo o derbiju ekipa koje su se nalazile na 3. i 4. mjestu prvenstvene ljestvice. Ipak, igračice Ribole od početka su nametnule ritam, kontrolirale tijek utakmice i ni u jednom trenutku „malene“ nisu dopustile domaćoj ekipi povratak u susret.

Nakon utakmice zadovoljstvo izvedbom i rezultatom nije krio sportski direktor ŽOK Ribole Kaštela, Aleksandar Milkov.

„Prije svega želim čestitati našim curama na sjajnoj utakmici. Dobiti gradski derbi 3:0, i to s ovakvom razlikom, nešto je što realno nitko nije očekivao. Mi smo znali koliko možemo, koliko smo radili i koliko smo truda uložili, ali ovakav rezultat ipak je veliko zadovoljstvo. Svaka igračica, treneri i cijeli stručni stožer dali su svoj maksimum. Iza nas je mjesec i pol dana jako napornog rada, a ovo je šesta pobjeda zaredom – četiri u prvenstvu i dvije u Kupu. Ovi rezultati pokazuju da ova ekipa ima kvalitetu i potencijal za velike dosege. Ovo je odlična uvertira za drugi dio sezone koji nas očekuje“, istaknuo je Milkov.

Najbolja igračica susreta bila je Dijana Karatović, koja je utakmicu završila s ukupno 19 osvojenih poena. Nakon susreta naglasila je važnost timske igre i kvalitetne pripreme za gradski derbi.

„Čestitam cijeloj ekipi na odličnoj borbi. Ovo je bila posljednja utakmica ove godine i gradski derbi protiv Marine Kaštela. Cure su nam pružile dobar otpor, ali mi smo se cijeli tjedan ozbiljno pripremali i željeli smo dati sve od sebe kako bismo odigrali što kvalitetniju utakmicu. Mislim da smo to večeras i pokazali na terenu“, rekla je Karatović.

Ovom pobjedom Ribola Kaštela na najbolji je mogući način zaključila prvi dio sezone, potvrdila sjajnu formu i kontinuitet dobrih igara na sva tri natjecateljska fronta. Slijedi kratki odmor, a potom pripreme za nastavak prvenstva, u kojem kaštelanska ekipa jasno pokazuje ambicije za sam vrh.