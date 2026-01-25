Ribola Kaštela slavila u odličnoj odbojkaškoj večeri: 3:1 protiv Dinama

U prvoj utakmici drugog dijela prvenstva, u sklopu 10. kola SuperSport Superlige, odbojkašice ŽOK Ribola Kaštela upisale su vrijednu pobjedu protiv zagrebačkog OK Dinamo rezultatom 3:1, pred velikim brojem gledatelja u Gradskoj dvorani u Kaštel Starom. Kaštelanke su susret otvorile vrlo uvjerljivo. U prva dva seta domaća je ekipa nametnula ritam i pokazala sigurnost u svim segmentima igre, slavivši s 25:13 i 25:12.

Ipak, Dinamo se nije predavao te je u trećem setu, uz manje pogrešaka i više energije, uspio preokrenuti završnicu i osvojiti set s 26:24, produživši utakmicu. Četvrti set donio je pravu dramu. U neizvjesnoj završnici Ribola Kaštela pokazala je karakter i mirnoću te nakon velike borbe slavila s 28:26, potvrdivši pobjedu na najljepši mogući način.

Trener Dinama Darko Nojić istaknuo je kako je njegova ekipa u utakmicu ušla previše stegnuto:

„Bili smo u grču od samog početka i napravili previše pogrešaka u prva dva seta. U trećem smo ušli s više energije i entuzijazma, što nas je nagradilo osvojenim setom. U završnici četvrtog seta osjetio se strah, ali mlada smo ekipa i iz ovakvih utakmica ćemo sigurno puno naučiti.“

S druge strane, trener Ribole Kaštela Igor Arbutina naglasio je težinu susreta i važnost borbenosti:

„Bila je to izuzetno teška utakmica, kako smo i očekivali. Prva dva seta nisu realno oslikavala odnos snaga. U trećem setu vratili smo se prvenstveno borbenošću i željom, a ne samo kvalitetom. Utakmica je bila dramatična i pokazali smo karakter, što nas je na kraju dovelo do pobjede. Čestitam svim mojim igračicama na prikazanoj igri.“

Svoje viđenje susreta dala je i igračica Ribole Kaštela Lara Dežulović, koja je istaknula važnost timske igre:

„Bila je to zanimljiva i borbena utakmica. Držale smo se dogovorene taktike i igrale kao ekipa. Čestitam suigračicama i stručnom stožeru na pobjedi, igračicama Dinama na borbenosti, a sada se okrećemo sljedećoj utakmici.“

Ribola Kaštela tako je na najbolji mogući način otvorila drugi dio prvenstva, a već u sljedećem kolu očekuje ih novi izazov protiv OK Brda.