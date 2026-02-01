Ribola Kaštela nastavlja pobjednički niz

Odbojkašice ŽOK Ribola Kaštela upisale su vrijednu gostujuću pobjedu u drugom kolu drugog dijela SuperSport Superlige za žene. Kaštelanke su u Splitu svladale ekipu OK Brda rezultatom 3:1, nakon preokreta i sve sigurnije igre kako je susret odmicao.

Utakmica nije započela prema željama gošći. Domaća ekipa Brda otvorila je susret agresivnije i s više energije, što je rezultiralo osvajanjem prvog seta rezultatom 25:21. Ribola Kaštela u uvodnim minutama djelovala je suzdržano u svim elementima igre i nije uspijevala nametnuti svoj ritam.

Od drugog seta Kaštelanke podižu razinu agresivnosti i energije, prije svega kroz bolji servis i čvršću igru u polju. Iako igra u tim trenucima nije bila na najvišoj tehničkoj razini, pritisak u obrani i kvalitetna igra u polju omogućili su Riboli Kaštela da slomi ritam domaće ekipe i preuzme kontrolu nad susretom. Drugi set gošće osvajaju s uvjerljivih 25:17.

Treći set donio je veliku borbu i neizvjesnost, ali u završnici više mirnoće pokazale su Kaštelanke koje su set privele kraju rezultatom 25:23. U četvrtom setu Ribola Kaštela u potpunosti preuzima kontrolu nad utakmicom te sigurnom i stabilnom igrom dolazi do pobjede 25:15 i konačnih 3:1.

Susret u Splitu obilježila je i ozljeda kapetanice Ribole Kaštela Dore Matas, koja je bila prisiljena napustiti igru. Njezinu je ulogu preuzela Renea Zubanović, koja je ulaskom u igru donijela dodatnu energiju i stabilnost momčadi, što je prema riječima trenera bio jedan od važnih trenutaka utakmice.

Zadovoljstvo nakon susreta nije krila ni igračica Ribole Kaštela Anđelija Drašković.

“Prije svega čestitam svojim suigračicama na pobjedi, ali i ekipi Brda na dobroj igri. Bila je to teška i tvrda utakmica, iako rezultat 3:1 možda ne djeluje tako. Posebno na početku domaće su igračice ušle puno angažiranije i agresivnije od nas. Nakon toga smo se uspjele vratiti, pružiti pravi otpor i osvojiti sljedeća tri seta. Sada se okrećemo novom susretu, u nedjelju igramo protiv ekipe Kelteksa iz Karlovca” rekla je Drašković.

Trener Ribole Kaštela Igor Arbutina istaknuo je kako je njegova ekipa pokazala karakter u ključnim trenucima susreta.

“Odigrali smo izuzetno zanimljivu i zahtjevnu utakmicu protiv ekipe Brda. Teško otvaranje, domaća ekipa je krenula puno agresivnije i s više samopouzdanja, dok smo mi bili suzdržani u svim elementima igre. Kasnije smo agresivnošću, energijom i pritiskom kroz servis i igru u polju uspjeli slomiti ritam utakmice i praktički je kontrolirati. Ozljeda kapetanice Dore Matas bila je dodatni izazov, ali ulazak Renea Zubanović donio nam je nove pozitivne impulse i dodatni motiv” naglasio je Arbutina.

Ovom pobjedom ŽOK Ribola Kaštela nastavlja pozitivan niz u prvenstvu, svakom utakmicom penju se prema vrhu tablice, trenutačno zauzimaju 3. mjesto u SuperSport Superligi, a već u nedjelju očekuje ih novi izazov i domaći susret protiv OK Kelteksa iz Karlovca.

Utakmica će se moći pogedati i uživo na programu MaxTv.