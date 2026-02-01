Ribola Kaštela nadigrala Sisak i uzela vrijednu pobjedu u 11. kolu Superlige

U 11. kolu Superlige OK Ribola Kaštela je na svom terenu pobijedio OK Sisak s 3:1 (27:25, 23:25, 25:11, 25:23) i tako im se istim rezultatom revanširao za poraz u trećem kolu. Igralo se skoro dva sata, bilo je velikih oscilacija u igri, odličnih poena i propuštenih šansi, no kad je trebalo u izjednačenim završnicama prvog i četvrtog seta, brzo su ih zaključili u svoju korist. U trećem su pokazali kako lako osvajaju poene kad se sve posloži. A posložilo se najviše Anti Kulušiću - MVP-u utakmice koji je sam ostvario 28 poena – 21 iz napada, 4 asa i 3 iz bloka!

Glavni trener OK Ribola Kaštela Ivan Rančić: „Čestitam mojoj ekipi na pobjedi, a isto tako čestitam i Sisku, stvarno su bili odlični. Mi smo ovo i očekivali, to je jedna iskusna ekipa, možda i najstarija u ligi, znali smo da neće raditi greške. Gledajte, Galić i Tepavac su stvarno odlični igrači, sad im je došao i novi korektor, koji je zaista dobar iako nije dugo igrao. Mi nismo imali svoju utakmicu, nije nas služio dobro servis, a onda se iz toga sve drugo razvijalo, a oni su nas stalno stiskali. Možda smo treći set odigrali kako možemo, iako nije realna tolika razlika, četvrti smo na kraju ipak uspjeli završiti, a ne bi bilo čudno da je se otišlo u peti. Međutim, znamo od početka, Liga je teška, prošlo kolo je Sisak skoro otišao u peti set s prvakom države Mursom; zaista nikad teža liga, nikad izjednačenija. Čestitam mojoj ekipi, nadam se da ćemo izvući dobre pouke iz ovog pristupa danas, mislim da je mogao biti malo bolji, ali isto tako nije lako, momci su ipak relativno mlada ekipa i uvjeren sam da će biti sve bolji i bolji”.

Vanjski pucač OK Sisak Danijel Galić: „Jako dobra, zanimljiva utakmica. Čestitam kaštelanskoj ekipi - svaka čast! Borili su se oni, borili smo se mi. Za razliku od Siska gdje smo mi njih dobili 3:1, ovdje su oni nas dobili 3:1 - stvarno dobra utakmica. Mi smo ostali bez nekih igrača, došli smo pobijediti, dali sve od sebe, ali evo nismo uspjeli i kažem opet - svaka čast dečkima i našima i njihovima, i ništa idemo dalje. Ide dalje prvenstvo i to je to”.