Ribola i Dinamo zaključuju prvi dio sezone derbijem u Kaštel Starom

OK Ribola Kaštela će prvi dio sezone zavšiti derbijem 9. kola Superlige s MOK Dinamo u dvorani u Kaštel Starom. Na prvenstvenoj tablici Ribola je treća, a Dinamo četvrti, obje ekipe imaju po 10 bodova s omjerom 5 pobjeda i tri poraza. Dinamo je kao novi Superligaš startao s 5 pobjeda u nizu protiv Rovinja, Marsonije, Centrometala, Siska i Varaždina, a onda su zaredali porazi protiv Mladosti, Murse i Rijeke te prošle subote u Kupu od Ribole.

Glavni trener Ivan Rančić: „Očekuje nas teška utakmica. Dinamo je hit sezone, imaju izrazitu kvalitetu: Oršulić je među najboljim igračima lige, Martinko među najboljim dizačima, a Zečević vrlo snažan korektor. Pobijedili smo ih nedavno u Kupu, ali nije bilo nimalo lako – utakmicu su odlučivale sitnice. Za ovu utakmicu moramo igrati osjetno bolje. Imamo određenih problema s ozljedama i nadam se da ćemo ih uspjeti sanirati. Vjerujem u svoju ekipu. Očekujem maksimum od svih, prije svega kao momčad. Posebno na servisu i bloku, gdje još imamo prostora za napredak. Očekujem dobro popunjenu dvoranu. Utakmica je u izravnom prijenosu na MAXtv-u i ujedno je posljednja utakmica u ovoj godini. Pozivam navijače da dođu i podrže nas. Trebat će nam i puno je ljepše igrati pogotovo pred našim vatrenim navijačima .

Srednji bloker Ribole Artem Riazanov: „Momčad Dinama je dobra, njihov libero se ozlijedio u prošloj utakmici, moramo se pripremiti protiv takve momčadi, moramo naporno trenirati i ispravljati svoje pogreške. Naš cilj je pobijediti, ne razmišljamo ni o čemu drugom“.

Utakmica će se igrati u subotu, 13. prosinca od 17 sati uz direktan televizijski prijenos na MAXSPORT2