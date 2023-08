RH JE NA VRHU PO SMRTNOSTI Liječnici će uskoro pozivati na pregled kože, evo tko će prvi biti na popisu

U zvizdan radnici su kožu zaštitili doslovno od glave do pete, jer radnici u građevini rade i kad "upeče" i uskoro će češće na preglede madeža. "Za mene je ipak previše vruće da bih nosio duge rukave, ali nanio sam zaštitnu kremu, držim se hlada koliko mogu, i kad god mogu, uzmem pauzu, kako bih popio dovoljno vode", rekao je Dario Jezerinac reporterki Dnevnika Nove TV Martini Bolšec Oblak.

Radnike koji su često na suncu obiteljski liječnik pozvat će na pregled kože. I to u sklopu novog nacionalnog probira za rano otkrivanje melanoma.

Dragan Soldo iz Hrvatskog društva obiteljskih doktora otkriva tko će im biti prvi na popisu: "Pacijenti s kognetalnim displasitčnim nevusima, pacijenti koji su bili jako često izloženi opeklinama od sunca, svijetle puti, očiju i pacijenti stariji od 50 godina i pacijenti koji su već rnaije imali onkološku dermatološku bolest."

Idealan kandidat bila bi i gospođa Ruža jer i oni koji rade u poljoprivredi su pod rizikom. No dok ubire plodove svojeg vrta sunce joj ni najmanje ne smeta. "Sunce treba izvlačiti reumu iz kostiju, to je dobro, a nikako se mazat niti nešto stavljat po sebi neka sunce radi svoj posao", rekla je Ruža Dujmović iz Otočca, "da je svinjska mast to je ok, ali to je sve kemija tko zna od čega je napravljeno još se truje a ne da se maže."

No koje opasnosti skriva sunce teško će gospođa Ruža čuti od dermatologa, jer ga u Ličko-senjskoj županiji ni nema. Baš kao ni jednom hrvatskom otoku, osim Lošinja.

Načelnica sektora za primarnu zdravstvenu zaštitu, Ivana Portolan Pajić objašnjava da "u okviru nacionalnog programa bit će riješena i ta problematika, bit će upućivani onim dermatolozima po određenom protokolu i programu, razmišlja se o uvođenju mobilnih timova posebno za područja koja nemaju dermatologa."

Zabranu solarija maloljetnicima definirat će drugi pravilnik. "Očekujemo da će tijekom ove godine biti donesen pravilnik koji donosi o štetnosti solarija i zabrani korištenja mlađima od 18 godina", rekla je Portolan Pajić.

Svi trebaju obratiti pozornost na novonastale promjene. "One koje su izrazito tamne ili imaju više boja u sebi, nepravilne rubove, ili koji rastu i mijenjaju se. Najčešća lokacija gdje se melanom nađe kod žena su noge, tj potkoljenice dok je kod muškaraca trupa poglavito područje leđa", rekla je izv. prof. dr. sc. Marija Buljan, subspecijalizantica dermatonkologije u KBC Sestre Milosrdnice.

Prevencija i rano otkrivanje ključni su za smanjenje crne hrvatske statistike, smrtnost od melanoma je 30 posto. Po tome smo četvrti u Europi.