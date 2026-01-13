Rezervirate apartman? U tijeku su brojne prijevare – budite posebno oprezni prije plaćanja

Dok se hrvatska obala sprema za novu turističku sezonu, na društvenim mrežama i lažnim internetskim stranicama već se pojavio stari, ali sve rašireniji problem – lažni iznajmljivači koji nude nepostojeće apartmane, vile i kuće za odmor. Cilj im je jednostavan: izvući akontaciju ili puni iznos od turista, a potom nestati bez traga, upozoravaju slovenske Novice.

U brojnim Facebook grupama posvećenima najmu na Jadranu, među kojima je i popularna “Crna lista iznajmljivača i gostiju”, već se mjesecima upozorava na sumnjive oglase. Riječ je o ponudama koje na prvi pogled izgledaju savršeno – luksuzne vile, pogled na more, blizina plaže, slobodni termini i, naravno, cijene znatno niže od tržišnih.

No iza privlačnih fotografija često se kriju ukradeni oglasi s legitimnih platformi, poput Bookinga ili Airbnba, koje su prevaranti jednostavno kopirali i postavili na vlastite lažne stranice.

Kako funkcionira prijevara?

Scenarij je gotovo uvijek isti. Lažni iznajmljivač objavi oglas na Facebooku ili u grupama za putovanja, a zatim zainteresirane goste usmjeri na web-stranicu ili komunikaciju putem poruka. Tamo nudi “posebne cijene”, uz tvrdnju da je smještaj dostupan u svim terminima – čak i usred srpnja i kolovoza.

Kada gost odluči rezervirati, slijedi ključni trenutak:

traži se uplata akontacije ili punog iznosa isključivo bankovnim transferom. Bankovni račun gotovo nikada nije u Hrvatskoj, nego najčešće u Italiji ili Njemačkoj, a ime vlasnika računa nema nikakve veze s navodnim iznajmljivačem. To se obično opravdava tvrdnjom da je račun “partnera” ili “člana obitelji”.

Nakon uplate – komunikacija prestaje.

Turisti tada na dan dolaska otkrivaju da je apartman već zauzet ili da uopće ne postoji.

Najčešći znakovi da se radi o prijevari

Stručnjaci i administratori grupa koje se bave prijevarama u turizmu upozoravaju na nekoliko jasnih znakova:

Cijene se ne mijenjaju tijekom godine – ista cijena u veljači i u špici sezone u srpnju i kolovozu.

Smještaj je dostupan u svim terminima, iako je to u realnosti gotovo nemoguće za atraktivne lokacije.

Plaćanje je moguće isključivo uplatom na bankovni račun, bez kartica, bez PayPala, bez sigurnih platformi.

Ime vlasnika računa ne odgovara imenu iznajmljivača.

Web-stranice često imaju logotipe Visa i Mastercarda, ali kartično plaćanje zapravo nije moguće.

Kako se zaštititi?

Ako ponuda izgleda predobro da bi bila istinita – vrlo vjerojatno i jest.

Turistički stručnjaci savjetuju da se fotografije uvijek provjere pomoću alata poput Google Lensa ili sličnih servisa za pretraživanje slika. Ako se iste fotografije pojavljuju na drugim stranicama s drugim nazivima objekta, gotovo sigurno se radi o krađi sadržaja.

Najsigurniji način rezervacije i dalje je preko renomiranih platformi koje nude sustave zaštite kupaca, mogućnost reklamacije i povrata novca.

Sezona pred vratima, oprez nikad važniji

S obzirom na rast cijena i veliku potražnju za smještajem na hrvatskoj obali, prevaranti računaju upravo na one koji traže povoljnije opcije u zadnji trenutak.

Zato je osnovno pravilo:

nikada ne uplaćujte novac izravno nepoznatoj osobi bez provjere identiteta, objekta i stvarnog vlasništva nad smještajem.

U protivnom, godišnji odmor može vrlo lako završiti – bez apartmana, bez novca i s puno gorčine.