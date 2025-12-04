Renesansa pod morem - brodolom velike Gagliane kod maloga Gnalića 1583.

Kada su 1967. godine započela sustavna arheološka istraživanja brodoloma kod otočića Gnalića, malo je tko mogao pretpostaviti da će upravo taj lokalitet postati jedan od najvrjednijih prozora u svijet kasne renesanse.

Od tada do danas prošlo je gotovo šezdeset godina neprekinutog interesa, rada i predanosti niza stručnjaka: podvodnih arheologa, konzervatora, restauratora, povjesničara, muzealaca, tehničara i suradnika iz Hrvatske i inozemstva. Zahvaljujući njihovoj upornosti, znanstvenoj radoznalosti i nerijetko osobnoj hrabrosti, iz morskog je dna spašen izvanredan korpus predmeta, ali i sama znanstvena priča o brodu Gagliana grossa i svijetu kojemu je pripadao.

Početak nove etape u ovoj priči je realizacija Interpretacijskog centra brodoloma kod Gnalića u Biogradu na Moru. U tijeku je stvaranja suvremenog prostora u kojem će ovo iznimno nasljeđe biti dostupno javnosti na način kakav ono zaslužuje. Interpretacijski centar donijet će tematski i tehnološki suvremenu prezentaciju brodske opreme i tereta, predstaviti razvoj podvodne arheologije te Jadran kao povijesnu pomorsku rutu Mediterana. U iščekivanju realizacije budućeg interpretacijskog centra, Hrvatski pomorski muzej Split i Zavičajni muzej Biograd na Moru nastoje održati temu brodoloma kod Gnalića dostupnom i vidljivom.

U tom duhu organizira se izložba u Splitu, autorice koje su Petra Radić i Vinka Klišmanić te je kao katalog izložbe pripremljeno novo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje knjige „Brodolom kod Gnalića: ogledalo renesansnog svijeta“, autorice Irene Radić Rossi. Taj skroman doprinos svojevrstan je način da se u razdoblju muzejske „tišine“ omogući pristup ovoj iznimnoj muzejskoj građi i priči staroj četiri i pol stoljeća.

Izložba je realizirana uz potporu Ministarstva kulture i medija RH, Splitsko - dalmatinske županije, Grada Splita i Grada Biograda na Moru, a ostaje otvorena do 11. veljače 2026. godine.