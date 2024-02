Rektor studenta držao u svom uredu i uvjeravao da promijeni iskaz o tučnjavi u kojoj je sudjelovao njegov sin

Ivan Samardžić, rektor najmlađeg sveučilišta u Hrvatskoj, onog u Slavonskom Brodu, u srijedu 17. siječnja ove godine gotovo cijeli školski sat držao je u svom uredu studenta Frana Kevu pokušavajući ga uvjeriti da promijeni iskaz koji je dao kao svjedok incidenta – tučnjave pred jednim slavonskobrodskim kafićem – u kojoj je sudjelovao i rektorov sin, Josip Samardžić, doznaje Telegram.

Dan ranije, 16. siječnja, student Kevo došao je u zgradu Sveučilišta na potpisivanje stipendija, a kad ga je rektor vidio, pozvao ga je na stranu i rekao da sutradan, u 10 sati, dođe u njegov ured jer bi trebao promijeniti iskaz te da će biti njegov glavni svjedok. Pritom je upozorio kako je on, Samardžić, rektor i kako ima utjecaja na njegovo daljnje školovanje.

Tučnjava u kojoj je uz rektorovog sina sudjelovao i izvjesni Ivan Vukoja dogodila se prije godinu i pol, međutim Općinsko državno odvjetništvo odbacilo je kaznenu prijavu Policijske uprave brodsko-posavske, smatrajući da Ivan Vukoja Josipu Samardžiću nije nanio teške, već lakše tjelesne ozljede.

Monolog koji traje gotovo 45 minuta

Kazneno gonjenje Vukoje potom privatno poduzima rektorov sin, no vjerojatno svjestan da mu iskaz studenta Keve ne ide u prilog, rektor poziva Kevu u svoj ured, nagovarajući ga da na sudu promijeni prvotni iskaz. Pokazuje mu snimke nadzornih kamera i uvjerava Kevu da je njegova izjava policiji kontradiktorna onome što se vidi na video snimci.

U više navrata pita ga je zašto je tako govorio policiji i boji li se Vukoje, a onda komentira kako je ”Vukoja p….n dim za pravoga borca”. Pita Kevu zašto govori da Vukoju ne poznaje, kad se na snimci vidi drugačije, jer se navodno grle.

U jednom trenutku dugog monologa – koji traje gotovo 45 minuta – rektor Samardžić kaže Kevi kako je policiji lažno izjavio da je njegov sin nakon Vukojinog udarca kratkotrajno bio ošamućen, te pojašnjava Kevi da se na snimci vidi drugačije i ponovno tvrdi kako nije govorio istinu, jer se na snimci vidi da su se stvari događale drugačije, da je njegov sin na zemlji ležao sedam minuta…

‘Sutra će vam doći u kuću i dirati ženu’

Kaže kako se protiv Vukoje vodi postupak za kazneno djelo silovanja pa retorički pita Kevu: ”Što biste vi uradili da vam netko siluje ženu? Jel’ biste mu piće platili?”.

Rektor tvrdi dalje kako je Vukoja njegovog sina Josipa mogao ubiti pa kaže: ”I boli ga k…c kao što ga boli za onu, a sutra će ga boljeti i za vas”. ”Jer vi se njega bojite, nemojte ga se bojati, jer sutra će vam doći u kuću i dirati ženu”, nastavlja rektor Samardžić govoriti studentu Kevi pritišćući ga da kaže kako je zbog straha od Vukoje dao lažni iskaz policiji.

Rektor Samardžić doslovno isljeđuje studenta Kevu, pita ga kao da je istražitelj u policijskoj postaji, a ne rektor sveučilišta, a student uplašeno odgovara na njegova pitanja, pa rektor sugerira što bi trebao govoriti na sudu, piše Telegram.

‘Što je to prava istina, a vi je niste rekli’

Više puta Kevi govori da laže, pa dodaje: ”Ali na sud kad dođete, vi ćete morati odgovoriti na sve, vi ćete morati reći istinu. I možete biti tuženi što ste govorili neistinu”. I slikovito kaže kako bi ga svećenik istjerao iz sakristije, ako bi primjerice Kevo pipkao svoju sestru, a na ispovjedi rekao da nije.

”Pitanje je što je to prava istina, a vi je niste rekli”, nastavlja rektor Samardžić, govoreći Kevi kako ne smije biti slabić jer – ako bude – sutra će mu Vukoja reći kad dođe k njemu kući: Idi ti prošeći, meni treba tvoja žena, ako baci oko na nju. Pa savjetuje Kevu: Ne morate to reći meni, reći ćete to na sudu”.

I nastavlja: ”A vidite tog Vukoju, on se predstavlja kao čovjek koji ide u crkvu. Nabijem ga na k…c” i pokazuje Kevi sliku Vukojinih majke i oca u crkvi i kaže: ”Gdje je silovanje, tu nema blagoslova”.

‘Ja mogu pomoći, a mogu stajati sa strane’

Tijekom cijele mučne seanse u uredu rektora, Samardžić se ponaša kao istražitelj, čita Kevi dijelove njegovih iskaza policiji, pokazuje mu snimku video nadzora i traži da kaže je li ono što je rekao policiji vidljivo na video snimci.

Pri kraju seanse šalje prilično jasnu poruku Kevi što se može dogoditi ne bude li na sudu govorio kako treba, jer kaže rektor: ”Istina je važnija od života”. I onda prilično jasno upozorava. Spominje Kevi kako je upisao ponavljanje prve godine i uvjetno upisao drugu; zato nagodinu, bude li mu ostao ijedan ispit iz prve godine, on postaje izvanredni student.

”A koja je vjerojatnost da ćete završiti?’’ pita i nastavlja: ”Nemojte se iznenaditi”. Pa onda vrlo jasno poručuje: ”Ja mogu nekome pomoći, a mogu stajati sa strane”.

Kaže da su ga ‘možda ponijele emocije’

U razgovoru za Telegram rektor Samardžić priznaje kako je Kevu ”zamolio” da dođe u njegov ured i kako su razgovarali o incidentu, ali je, kaže, jedini razlog bio da mu pokaže video snimku, jer misli da je nije vidio, i pokaže kako je ono što stoji u Kevinom iskazu policiji u suprotnosti sa snimkom koju je zabilježila nadzorna kamera.

Samardžić kaže kako su ga u tom razgovoru ”možda ponijele emocije” jer i on je ”samo čovjek”, ali opovrgava da je na Kevu činio bilo kakav pritisak ili da ga je ucjenjivao svojim rektorskim položajem.

U više je navrata ponovio da je Kevo u njegovu uredu bio posve slobodan, da je mogao izaći kad god je htio te da su se on i ”kolega Kevo, na početku i kraju razgovora rukovali”, čime je valjda htio naglasiti kao je razgovor tekao u prijateljskom i opuštenom tonu.

Student snimio rektorov monolog

U međuvremenu, otac Frana Keve, 29. siječnja podnio je PU brodsko-posavskoj i Državnom odvjetništvu kaznenu prijavu protiv rektora Ivana Samardžića, tvrdeći kako je rektor navodio njegova sina na davanje lažnog iskaza, dajući mu do znanja da može utjecati na njegovo školovanje, te ga ucjenjivao.

Kod Frana je to, kaže, izazvalo velik strah te je upravo radi toga odlučio snimiti razgovor kako bi se zaštitio jer ipak je Samardžić rektor, a Fran Kevo samo student. Kaznenoj prijavi, kako saznajemo, priložena je i audio snimka cijelog razgovora Samardžića i Keve (bolje rečeno rektorovog monologa) u čijem je posjedu i Telegram i koja traje više od 45 minuta.